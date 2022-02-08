SUYUNU PAYLAŞMAK İSTEMEYEN KÖYLÜLER, SONDAJ KUYUSUNU TOPRAKLA DOLDURDU

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, kırsal Karaköy Mahallesi'nden Büyükşehir Belediyesi tarafından sondajla çıkartılacak suyun komşu 5 kırsal mahallede kullanılacak olması protesto edildi. Açılan sondaj kuyusunu toprakla dolduran Karakaköy Mahallesi sakinleri, "Suyumuzu kimseye vermeyeceğiz" diyerek, tepkilerini dile getirdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) tarafından Karaköy Mahallesi'nde yapılacak olan sondaj çalışmaları ile çıkarılacak olan suyun, Datça'nın Betçe bölgesindeki kırsal Mesudiye, Yaka, Cumalı, Sındı ve Yazı mahallerine götürülmek istenmesi tepkilere neden oldu. Yağmura rağmen, ellerinde Türk bayraklarıyla Karaköy Mahalle Meydanı'nda toplanan yaklaşık 80 kişilik grup, 100 metre mesafedeki su çıkarmak için sondaj açılacak alana yürüdü. Mahalleli, yol boyunca, "Haklıyız, güçlüyüz kazanacağız", "Suyumuz köyümüzündür vermeyeceğiz", "Suyumuzu kimseye vermeyeceğiz" sloganları attı. Kalabalık, Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı sondaj kuyusuna kazma, kürek ve traktörle toprak doldurdu.

Karaköy Mahallesi Muhtarı Onur Bölükbaş, buradaki açıklamasında, eylemleri sonuç alana kadar sürdüreceklerini söyledi.

Bölükbaş, "Biz bir ve beraber olduğumuz zaman, kimse suyumuzu bizden alamaz. Biz, tarım memleketinde yaşıyoruz. Suya ihtiyacımız var. Betçe bölgesindeki mahallelere başka proje yapsınlar. Gerekirse Vali beyden, ormandan izin alsınlar. Suyumuza dokunmasınlar. Suyumuzu kimseye vermeyeceğiz. Su bizimdir" dedi.

Eyleme katılanlardan 57 yaşındaki Dulkadın İşçi ise "Feryadımızı herkes duysun" diyerek şöyle konuştu:

"Bizim otellerimiz pansiyonlarımız yok. Tarımdan geçiriyoruz. Tarımdan karnımız doyuyor. Gençlerimizin geleceğini kimseye harcatmayacağız."

Eyleme katılanlar daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.