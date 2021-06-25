"Komşu iki şehir Balıkesir ve Kütahya arasındaki bağlar daha da güçlenmeli"
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"Komşu iki şehir Balıkesir ve Kütahya arasındaki bağlar daha da güçlenmeli"

'Komşu iki şehir Balıkesir ve Kütahya arasındaki bağlar daha da güçlenmeli'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık'ı, makamında ziyaret etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık'ı, makamında ziyaret etti. Ziyarette her iki şehir arasında oluşacak iş birliktelikleri konuşuldu.

Balıkesir Büyük Şehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, beraberinde danışmanı Kemal Aydemir ile birlikte Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'a, makamında nezaket ziyaretinde bulundu.

Nezaket ziyaretinde her iki şehir adına yapılabilecek ortak projeler, bilgi alışverişi ve diğer konular üzerine istişarelerde bulundu. Komşu olan iki şehir arasındaki bağların güçlenmesinin, ekonomik ve sosyal açıdan fayda sağlayacağını ifade eden Başkan Işık, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz'a teşekkür etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz ise, Kütahya'nın tarihi bir şehir olduğunu ve Balıkesir ile komşuluk ilişkilerinin daha da güçlenmesi gerektiğinin altını çizdi. Yılmaz, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'a misafirperverliği için teşekkür etti. Ziyaret karşılıklı hediyelerin verilmesi ile son buldu. - KÜTAHYA

'Komşu iki şehir Balıkesir ve Kütahya arasındaki bağlar daha da güçlenmeli'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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