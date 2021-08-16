Son dakika! KOMŞU DEHŞETİNDE BABA VE KIZINI ÖLDÜREN ANNE VE OĞLU ADLİYEDE

Son dakika gündem haberi: Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tartıştıkları komşuları Ahmet Avcı ile kızı Ebru Avcı'yı bıçaklayarak öldürüp anne Fatma Avcı ve diğer çocukları Mustafa Avcı'yı yaralayan Hakan Y. ile annesi Tülay Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.