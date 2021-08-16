Son dakika! KOMŞU DEHŞETİNDE BABA VE KIZINI ÖLDÜREN ANNE VE OĞLU ADLİYEDE
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Son dakika! KOMŞU DEHŞETİNDE BABA VE KIZINI ÖLDÜREN ANNE VE OĞLU ADLİYEDE

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tartıştıkları komşuları Ahmet Avcı ile kızı Ebru Avcı'yı bıçaklayarak öldürüp anne Fatma Avcı ve diğer çocukları Mustafa Avcı'yı yaralayan Hakan Y. ile annesi Tülay Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tartıştıkları komşuları Ahmet Avcı ile kızı Ebru Avcı'yı bıçaklayarak öldürüp anne Fatma Avcı ve diğer çocukları Mustafa Avcı'yı yaralayan Hakan Y. ile annesi Tülay Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Hakan Y.?ye, Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden çıkarılıp polis aracına bindirildiği sırada güvenlik önlemi amacıyla polis yeleği giydirildiği görüldü. Öte yandan anne Tülay Y. ve oğlu Hakan Y.?nin apartmana yerleştirdikleri kendilerine ait güvenlik kamerasından Avcı ailesinin alışverişten döndüklerini gördüğü, daha sonra binanın önüne inerek kavga etmeye başladıkları öğrenildi.

Son dakika! KOMŞU DEHŞETİNDE BABA VE KIZINI ÖLDÜREN ANNE VE OĞLU ADLİYEDE
Son dakika! KOMŞU DEHŞETİNDE BABA VE KIZINI ÖLDÜREN ANNE VE OĞLU ADLİYEDE
Son dakika! KOMŞU DEHŞETİNDE BABA VE KIZINI ÖLDÜREN ANNE VE OĞLU ADLİYEDE
Son dakika! KOMŞU DEHŞETİNDE BABA VE KIZINI ÖLDÜREN ANNE VE OĞLU ADLİYEDE
Son dakika! KOMŞU DEHŞETİNDE BABA VE KIZINI ÖLDÜREN ANNE VE OĞLU ADLİYEDE
Son dakika! KOMŞU DEHŞETİNDE BABA VE KIZINI ÖLDÜREN ANNE VE OĞLU ADLİYEDE
Son dakika! KOMŞU DEHŞETİNDE BABA VE KIZINI ÖLDÜREN ANNE VE OĞLU ADLİYEDE
Son dakika! KOMŞU DEHŞETİNDE BABA VE KIZINI ÖLDÜREN ANNE VE OĞLU ADLİYEDE

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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