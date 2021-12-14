Komisere, nikahında meslektaşlarından takı yerine kelepçe - Haberler
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Komisere, nikahında meslektaşlarından takı yerine kelepçe

Komisere, nikahında meslektaşlarından takı yerine kelepçe
Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal Kılınç - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Serik ilçesinde komiser yardımcısı Mehmet Ali Şeker'in (26) nikah merasiminde meslektaşları, gelin ve damada takı yerine kelepçe taktı.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde komiser yardımcısı Mehmet Ali Şeker'in (26) nikah merasiminde meslektaşları, gelin ve damada takı yerine kelepçe taktı.

Serik Belediyesi Nikah Salonu'ndaki törende, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcısı Mehmet Ali Şeker ile Özlem Dalkıç (26) hayatlarını birleştirdi. Çiftin nikahını Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan kıydı. Aputkan, nikah sonrasında, yeni evlilere Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti. Şeker'in meslektaşları da nikah törenine katıldı. Komiser yardımcısı Sinan Güncegörü, "Bizim de genç çifte bir armağanımız var" diyerek belindeki kelepçeyi çıkardı, gelin ve damadın bileğine taktı. Güncegörü, "Bir ömür boyu ayrılmazsınız, inşallah" diyerek, çifte mutluluk diledi. "Çok heyecanlıyız ve mutluyuz. Meslektaşlarıma teşekkür ederim" diyen Şeker çifti, konuklarıyla fotoğraf çektirdi.


Komisere, nikahında meslektaşlarından takı yerine kelepçe

Komisere, nikahında meslektaşlarından takı yerine kelepçe

Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal Kılınç - Son Dakika Haberleri

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