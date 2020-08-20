Komiser yardımcılığı sınavı 2020 ne zaman? Komiser yardımcılığı sınavı başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?
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Komiser yardımcılığı sınavı 2020 ne zaman? Komiser yardımcılığı sınavı başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?

İlk Derece Amirlik Eğitimi sınavı ne zaman yapılacak? Polis Akademisi Başkanlığı, Başpolis Memurları ve Kıdemli Başpolis Memurlarına Yönelik İlk Derece Amirlik Eğitimi sınavına dair açıklamada bulunarak başvuru şartlarını ve başvuru ücretini bildirdi. Komiser yardımcılığı sınavı başvuru ücreti ne kadar?

Komiser yardımcılığı sınavı 2020 ne zaman? Komiser yardımcılığı sınavı başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?
20.08.2020 23:40 | Son Güncelleme: 20.08.2020 23:45

Başpolis Memurları ve Kıdemli Başpolis Memurlarına Yönelik İlk Derece Amirlik Eğitimi sınavı başvuru şartları da belli oldu. Polis Akademisi Başkanlığı, komiser yardımcılığı sınavı başvurularının Personel Bilgi Sistemi üzerindenalınacağını belirtti. Komiser yardımcılığı başvuru şartları ve ücreti haberimizde.

KOMİSER YARDIMCILIĞI SINAVI BAŞVURULARI

Başpolis Memuru ve Kıdemli Başpolis Memuru rütbesindeki personelden İlk Derece Amirlik Eğitimine katılacak aday alımı yapılacaktır. Söz konusu kadro için ön başvurular 24-31 Ağustos 2020 tarihleri arasında Personel Bilgi Sistemi (PBS) PBS. NET üzerinden yapılacaktır.

KOMİSER YARDIMCILIĞI EĞİTİMİ SINAVI NE ZAMAN?

Akademi'nin resmi sayfasında yer alan bilgiye göre, Başpolis Memurları ve Kıdemli Başpolis Memurlarına Yönelik İlk Derece Amirlik Eğitimi sınavı 28 Eylül - 9 Ekim arasında ve 4 Ekim hariç olmak üzere gerçekleştirilecek. Sınav sözlü olarak gerçekleştirilecek.

Komiser yardımcılığı sınavı 2020 ne zaman? Komiser yardımcılığı sınavı başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?

BAŞVURU ŞARTLARI

"İlk Derece Amirlik Eğitimi Sınavına başvuru yapacak emniyet mensubu adaylarda;

1.En az dört yıllık lisans seviyesindeki bir yükseköğretim programından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2.Son iki performans değerlendirme puanı iyi veya çok iyi olmak,

3.Son iki yıl içinde kısa süreli durdurma cezası ve tüm meslek süresi içerisinde uzun süreli durdurma cezası almamış olmak,

4.Meslekten veya memuriyetten çıkarma cezasını gerektirecek suçlardan dolayı haklarında devam eden adli veya idari soruşturma olmamak şartları aranır."hükümleri mevcuttur.

BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Ön başvuruda bulunan adaylar tarafından sınav başvuru ücreti olan 250 TL (İki Yüz Elli Türk Lirası) 24 Ağustos 2020 Pazartesi günü saat 09:00'dan, 14 Eylül 2020 Pazartesi saat 17:00'a kadar Halk Bankası Gölbaşı/ANKARA Şubesi nezdinde bulunan KBVEBM İLK DERECE AMİRLİK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI hesabına yatırılacaktır. Yalnızca Halkbank Şubelerinden ve Halkbank ATM'leri veHalkbank İnternet Bankacılığından başvuru ücreti yatırılabilecektir.(Diğer Bankaların, İnternet Bankacılığı ve ATM'lerinden Başvuru Ücreti Yatırma İşlemi Yapılmayacaktır.)

Ön başvuruda adaylar tarafından ödenen sınav başvuru ücretinin hiçbir durumda geri iadesi yapılmayacaktır.

Ön başvuruda bulunan adaylar sınav başvuru dilekçesi ve 4 adet biyometrik fotoğraflarını, sınav ücretini yatırdıklarına dair banka dekontlarını 08-14 Eylül 2020 tarihleri içerisinde bağlı bulundukları İldeki Eğitim Şube Müdürlüklerine, Merkez Teşkilatı için ise Polis Akademisi Başkanlığı PAEM Müdürlüğüne Şahsen teslim etmek zorundadırlar.

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