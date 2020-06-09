KOMEK'ten gençler için "Genç Yazarlar Akademisi" Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) tarafından 9. ve 10. sınıf öğrencilerine yönelik video konferans üzerinden "Genç Yazarlar Akademisi" etkinlikleri gerçekleştiriliyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) tarafından 9. ve 10. sınıf öğrencilerine yönelik video konferans üzerinden "Genç Yazarlar Akademisi" etkinlikleri gerçekleştiriliyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, liseli gençlerin, programlar sayesinde yazma becerilerini geliştirmek, farklı bir bakış açısı kazanmak, hayatı, insanı ve kendini daha iyi tanımasının amaçlandığı belirtildi.

Programlar kapsamında gençlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi Yazarlar Abdullah Harmancı ve Mehmet Kahraman ile hikaye yazma ve okuma üzerine söyleşilere katıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gençler, Doç. Dr. Feyza Şule Güngör ile 'Felsefenin Hayatımızdaki Yeri', Abdullah Kasay ile 'Sinema Okumaları' üzerine yüz yüze sohbetlere de katıldı. Kovid-19 salgını sürecinde video konferans üzerinden gerçekleştirilen söyleşilerde Yazar Fatma Işık 'Çocuk Edebiyatı' üzerine bilgi ve tecrübelerini paylaşırken, Öğretim Görevlisi Nihal Kocaağa da 'İş Hayatında ve Sosyal Hayatta Beden Dili Diksiyon ve İletişimin Önemi' üzerine akademinin konuğu oldu. KOMEK, Genç Yazarlar Akademisi video konferans üzerinden birbirinden değerli yazarları gençlerle buluşturmaya devam edecek."

Kaynak: AA