Komedi filmi gibi hırsızlık! Beceriksiz suçlunun talihsiz gecesi cezaevinde son buldu
Tokat'ta bir iş yerinin camlarını kırarak içeriden çaldığı parayı düşürüp kaybeden hırsız, daha sonra başka bir iş yerinin önündeki park halindeki otomobili çaldı ancak bir süre sonra arıza yapan aracı terk etmek zorunda kaldı. Ardından bir marketin camını kırarak kasayı çalan şahıs, olayın bildirilmesi üzerine polis tarafından yakalandı.
Niksar ilçesinde önceki gün bir iş yerinin camlarını kırarak içeri giren kasadan bin TL alarak uzaklaşan şüpheli şahıs, parayı düşürerek kaybetti. Daha sonra başka bir işyerinin önünde park halinde bulunan otomobili çalan hırsız, aracın arıza yapması üzerine otomobili bir akaryakıt istasyonuna bırakarak uzaklaştı.
MARKETİN CAMINI KIRARAK KASAYI ÇALDI
Daha sonra akşam saatlerinde ilçe merkezinde bir marketin kapısının camını kırarak içeri giren şüpheli, market kasasını alarak kaçmaya çalıştı. Olayın bildirilmesi üzerine polis ekipleri yaptıkları araştırmada O.Ö. (29) adlı şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin marketten çaldığı kasa ara sokakta duvar dibinde bulunurken içerisinin boş olduğu anlaşıldı.
Şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.