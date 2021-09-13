Komandolardan öğrencilere anlamlı mesaj - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Komandolardan öğrencilere anlamlı mesaj

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Komandolardan öğrencilere anlamlı mesaj

Sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesinde görev yapan komandoların bir bölümü ant içerek ilçeden ayrıldı.

Sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesinde görev yapan komandoların bir bölümü ant içerek ilçeden ayrıldı.

Ayancık'ta 11 Ağustos'ta meydana gelen selin ardından bölgeye sevk edilen komandolar, ev ve iş yerlerinin temizlenmesinden eşyaların taşınmasına kadar birçok görevi yerine getirdi. Görevlerini tamamlayan komandoların bir bölümü Ayancık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde gerçekleştirilen törenle ant içti.

"Eğitim, öğretim ve hayatınız boyunca başarılar dileriz"

11 Ağustos'ta selin vurduğu Sinop'un Ayancık ilçesinde ilk günden beri özveriyle çalışan kahraman komandolar sel mesailerinin ardından ilçeden ayrıldılar. Yaraların sarılması için her alanda görev yapan komandolar ilçe halkının takdirini kazandı. Giderken de gönülleri fethettiler. Komandolar, konakladıkları okulların tahtalarına not bırakarak gittiler. Bıraktıkları not ise şu şekilde: "Sinop Ayancık'ta yaşanan sel felaketi nedeniyle buraya gelmiş olup siz değerli öğrencilerimizin sınıflarında misafir olduk. Konya Asayiş Komando Bölüğü olarak sizlere eğitim, öğretim ve hayatınız boyunca başarılar dileriz. Her şey için teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun. Derslerinizde başarılar." - SİNOP

Komandolardan öğrencilere anlamlı mesaj

Komandolardan öğrencilere anlamlı mesaj

Komandolardan öğrencilere anlamlı mesaj

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Fuat Oktay Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Müge Anlı Yeşim Salkım Kaan Yıldırım
Spor Max Meyer Ozan Tufan Alper Yılmaz Abdullah Avcı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Fatih Terim Sergen Yalçın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Komandolardan öğrencilere anlamlı mesaj - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 14:24:27. #1.17#