Komandolar dualarla Suriye'ye uğurlandı

Komandolar dualarla Suriye'ye uğurlandı Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan Gaziantep Jandarma Komando Tabur Komutanlığında konuşlanan 60'a yakın komando, dualarla Suriye'nin Cerablus kentine uğurlandı.

Komandolar dualarla Suriye'ye uğurlandı

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan Gaziantep Jandarma Komando Tabur Komutanlığında konuşlanan 60'a yakın komando, dualarla Suriye'nin Cerablus kentine uğurlandı.

Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Cerablus'ta 6 ay süre ile görev yapacak komandolar için Gaziantep Jandarma Komando Tabur Komutanlığında uğurlama töreni düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Komando Andı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla devam etti.

"Milletimiz ve devletimiz bizleri nerede görmek isterse biz oradayız"

Törende açıklamalarda bulunan Jandarma Komando Tabur Komutanı Yüzbaşı Kamil Aksoy, "Cerablus'un güvenliği 3 yıldır sağlanıyor. Asil Türk milletinin varlığı ile onur ve gurur duyduğu, korku nedir bilmeyen yiğit komandolarımız dün Çanakkale'de bugün Suriye'de yarın milletimiz ve devletimiz bizleri nerede görmek isterse biz oradayız" dedi.

İl Jandarma Komutanı Hüseyin Pekmez ise komandolara hitaben, 'Gözünüz arkada kalmasın. Biz büyük bir aileyiz, bu yüzden aileleriniz bize emanettir" şeklinde konuştu.

Törende Gaziantep Akkent Orta okulu öğrencilerinin komandolara yazdıkları mektuplar da okundu. Öğrencilerden birinin komandolardan bere istediği üzerine İl Jandarma Alay Komutanı tarafından Mehmet Sencer Çelik ve Müslüm Efe Çelik'e bere takdim edildi. Törende Komando Marşı okunması sonrası aileler çocuklarını gururla Suriye'nin Cerablus şehrine uğurladı.

Törene, İslahiye Kaymakamı Muhammed Lütfi Kota, Belediye Başkanı Kemal Vural, İl Jandarma Komutanı Hüseyin Pekmez, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Kale ve komandoların yakınları katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Şentürk