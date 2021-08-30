KOMANDOLAR BU KEZ BOZKURT'TA KUTLAMALARA KATILDI
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KOMANDOLAR BU KEZ BOZKURT'TA KUTLAMALARA KATILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KASTAMONU'da selin vurduğu Bozkurt ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

KASTAMONU'da selin vurduğu Bozkurt ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Sel sonrası yardım çalışmalarına katılan komandolar da ilçedeki törende yer aldı

11 Ağustos'taki selin ardından yaraların sarılmaya çalışıldığı Bozkurt'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle tören düzenlendi. Bozkurt Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesindeki törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı, Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı. Selin ardından yardım çalışmaları için ilçeye gelen komandolar da törende yer aldı. Komandolar törenin yapıldığı alana Türk bayrağı ve Atatürk posteri açıp "Vatan sana canım feda" sloganı atarak geldi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende Bakan Soylu, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu .Daha sonra günün anlam ve önemini anlatan konuşmalar yapıldı.Törenin ardından komandolar ilçe merkezinde "Her şey vatan için" ve "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı atarak yürüdü.

KOMANDOLAR BU KEZ BOZKURT'TA KUTLAMALARA KATILDI
KOMANDOLAR BU KEZ BOZKURT'TA KUTLAMALARA KATILDI
KOMANDOLAR BU KEZ BOZKURT'TA KUTLAMALARA KATILDI
KOMANDOLAR BU KEZ BOZKURT'TA KUTLAMALARA KATILDI
KOMANDOLAR BU KEZ BOZKURT'TA KUTLAMALARA KATILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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