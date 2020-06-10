Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu
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Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu

Survivor yarışmacısı Cemal Can'ın 15 yıldır boynundan çıkarmadığı uğurlu kolyesi 1 hafta önce koptu. "Kötü bir şey olacak" diyerek gözyaşlarına boğulan Cemal Can'ın en yakın arkadaşlarından Caner Çalışır ise bugün hayatını kaybetti. "Cemal Can arkadaşının ölümünü hissetti" diyen sosyal medya kullanıcıları, iki ismi Twitter'da trend yaptı.

10.06.2020 15:07 | Son Güncelleme: 10.06.2020 15:53

Cemal Can Cansever, Kerimcan Durmaz, Hakan Kakız gibi ünlü isimlerin yakın arkadaşı olan fenomen Caner Çalışır, bugün geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. 31 yaşındaki Çalışır'ın ani ölümü ise akıllara uğurlu kolyesi kopan Cemal Can'ın sözlerini getirdi.

CEMAL CAN "KÖTÜ BİR ŞEY OLACAK" DEMİŞTİ

Survivor 2020'nin popüler yarışmacılarından Cemal Can, geçtiğimiz hafta bir oyunda boynundaki kolyesinin kopmasıyla gözyaşlarına boğuldu. Cemal Can, yıllardır boynundan çıkarmadığı kolyesi için "Sünnetimden beri boynumdaydı hiçbir şey olmamıştı. Kötü bir şey olacak" dedi. Yarışmacının bu sözleri ise Twitter'da gündem olmuştu. Bu olayın ardından Caner Çalışır'ın ölüm haberini alan sosyal medya kullanıcıları "Cemal arkadaşının ölümünü hissetti" diye paylaşımlar yapmaya başladı. İkilinin bu olayı ise Twitter'da birinci sırada gündem oldu.

Kolyesi koptuğu için 'Kötü bir şey olacak' diyen Cemal Can'ın en yakın arkadaşı vefat etti

CEMAL CAN'A KÖTÜ HABER VERİLECEK Mİ?

Survivor'ın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlenen Acun Ilıcalı'nın, Çalışır'ın vefat haberini, yarışmada olması nedeniyle Cemal Can'a vermemesi bekleniyor. Ancak aileden bu konu hakkında özel bir istek gelirse Cemal Can'a konu hakkında bilgi verilecek.

"CEMAL OLSAYDI BENİ YALNIZ BIRAKMAZDI"

Öte yandan Caner Çalışır'ın 3 gün önce bir arkadaşına vefasızlıktan ve yalnızlıktan yakındığı mesajlar ortaya çıktı. Survivor'da yarışan Cemal Can'ın dönmesini bekleyen Çalışır, mesajlarda "Cemal Can olsaydı yalnız bırakmazdı beni" demiş.

Kolyesi koptuğu için 'Kötü bir şey olacak' diyen Cemal Can'ın en yakın arkadaşı vefat etti

GÖZYAŞLARI İÇİNDE UĞURLANDI

Ani ölümüyle herkesi derinden sarsan Caner Çalışır bugün öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye katılan Kerimcan Durmaz ve Hakan Kakız ise gözyaşlarına boğuldu.

Kolyesi koptuğu için 'Kötü bir şey olacak' diyen Cemal Can'ın en yakın arkadaşı vefat etti
Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu

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Haber Yorumları (4)
ADAM: Bu yumuşakları almamak lazım ülkeye
Cevap Yaz 15 12 Yayından Kaldır
ADAM ADAM: bu yumuşakçalardan çoluk çocuğu gençleri kurtarmak lazım yazıklar olsun bu ve bunun gibileri milletin gözüne sokup meşhur eden aşşağılık adi lanet zihniyetlere. . . .
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MEMET33: AMAN ADAM! SENDE, YUMUŞAKLARI ÇIKARSAN ÜLKEDEN 4 DE 1 NÜFUSU AZALIR MEMLEKETİN EN AZ 20 MİLYON YUMUŞAK VAR.
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