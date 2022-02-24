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Kolunu hamur makinesi kaptıran Hayriye, ağır yaralandı

Demirören Haber Ajansı, Yasin Dalkılıç - Güncel
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Kolunu hamur makinesi kaptıran Hayriye, ağır yaralandı

KAYSERİ'de, çalıştığı unlu mamulleri firmasında kolunu hamur karma makinesine kaptıran Hayriye Büyükkol (37), ağır yaralandı.

KAYSERİ'de, çalıştığı unlu mamulleri firmasında kolunu hamur karma makinesine kaptıran Hayriye Büyükkol (37), ağır yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi 31. Sokak'ta meydana geldi. Çalıştığı unlu mamulleri firmasında hamur yapan Hayriye Büyükkol, sol kolunu makineye kaptırdı. Acı içinde çığlık atan Büyükkol'un yardımına mesai arkadaşları koştu. Makineyi kapatan çalışanlar, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekibinin yaklaşık 10 dakikalık çalışmasıyla kolu sıkıştığı yerden çıkarılan Hayriye Büyükkol, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kolunu hamur makinesi kaptıran Hayriye, ağır yaralandı

Kolunu hamur makinesi kaptıran Hayriye, ağır yaralandı

Kolunu hamur makinesi kaptıran Hayriye, ağır yaralandı

Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Güncel

Kayseri, İtfaiye, Anbar, Güncel, Haberler

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