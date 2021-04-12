Koltuk krizi büyüyor! Kadın dernekleri, AB Konseyi Başkanı Michel'in istifası için imza kampanyası başlattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Koltuk krizi büyüyor! Kadın dernekleri, AB Konseyi Başkanı Michel'in istifası için imza kampanyası başlattı

Anadolu Ajansı - Haberler | Dünya
Koltuk krizi büyüyor! Kadın dernekleri, AB Konseyi Başkanı Michel'in istifası için imza kampanyası başlattı

Geçen hafta Türkiye'ye gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen AB liderleri arasında yaşanan koltuk gerilimi tırmanıyor. Avrupa Konseyi Başkanı Michel'in görüşme sırasında koltuğa oturması ve görüşmedeki tek kadın lider Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in ayakta kalarak kanepeye oturtulmasına tepki göstermemesi büyük rahatsızlık yarattı. Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren bazı kadın dernekleri, Michel'in istifa etmesi talebiyle imza kampanyası başlattı.

Bugün Bilim Kurulu, yarın Kabine! Milyonların gözü yeni kısıtlamalar için bu toplantılarda
Bugün Bilim Kurulu, yarın Kabine! Milyonların gözü yeni kısıtlamalar için bu toplantılarda
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bildiriye imza atan amirallerle ilgili talimat! Rütbe sökme kriterleri inceleniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bildiriye imza atan amirallerle ilgili talimat! Rütbe sökme kriterleri inceleniyor

Belçika basınındaki haberlere göre; Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerinde yaşanan ve Avrupa basınında 'Sofagate' olarak adlandırılan protokol olayının ardından kadın hakları ve cinsiyet eşitliği konularında çalışan bazı kadın kuruluşları Michel'e tepki gösterdi.

MEKTUBA 3 BİNDEN FAZLA KİŞİ İMZA ATTI

Millennia Vakfı öncülüğündeki kuruluşlar, Michel'in von der Leyen'i 'küçük düşürdüğü' gerekçesiyle istifa etmesi talebiyle mektup hazırladı. Bu amaçla hazırlanan mektuba Belçika, Fransa, İtalya gibi ülkelerden kısa sürede 3 binden fazla kişinin imza attığı bildirildi. AB dışındaki ülkelerden de birçok kadının kampanyaya imza verdiği kaydedildi.

Koltuk krizi büyüyor! Kadın dernekleri, AB Konseyi Başkanı Michel'in istifası için imza kampanyası başlattı

"BÜTÜN KADINLAR KÜÇÜK DÜŞÜRÜLDÜ"

Kadın hakları kuruluşları, Michel'in 'büyük hata yaptığını' belirterek von der Leyen'in şahsında bütün kadınların küçük düşürüldüğünü belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Süleyman Soylu Vladimir Putin Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Ece Erken Şeyma Subaşı Tuğrul Tülek İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Caner Erkin Yılmaz Vural Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kavga Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Koltuk krizi büyüyor! Kadın dernekleri, AB Konseyi Başkanı Michel'in istifası için imza kampanyası başlattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 08:03:23. #1.14#
title