Koltuk Belası nerede çekildi? Koltuk Belası filmi ne zaman, nerede çekilmiştir? Koltuk Belası konusu ve oyuncuları
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Kartal Tibet'in yönetmenliğini yaptığı Koltuk Belası filmi hakkında Koltuk Belası nerede çekildi? Koltuk Belası filmi ne zaman, nerede çekilmiştir? sorularının yanıtı merak ediliyor. 1990 yapımı Türk filmi Koltuk Belası konusu nedir? Koltuk Belası oyuncuları kim?
Koltuk Belası nerede çekildi sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Koltuk Belası filmi ne zaman, nerede çekilmiştir? Koltuk Belası konusu ve oyuncuları
Koltuk Belası, belediye başkanı olan bir adamın hikayesini konu ediyor. Zühtü, ailesi ile birlikte sıradan bir hayat süren bir devlet memurudur. Yaşadığı yerde gerçekleşecek olan belediye seçimleri için bir parti, Zühtü'den aday olmasını ister. Ailesinin de fikrini alan Zühtü, seçimlere katılmaya karar verir. Sonuçlar açıklandığında ise artık başka koltuğu Zühtü'ye ait olur. Başka olur olmaz rüşvet, düzenbazlık, haksızlık ve daha birçok yanlışa son veren Zühtü, yaptığı düzenlemeler sonucu partisinden uyarı alır. Zühtü'den bu zamana kadar işleyen düzene uyması beklenmektedir.
1990 yapımı Türk filmi Koltuk Belası, İzmir Seferihisar'de çekilmiştir.
Kemal Sunal - Zühtü Kaya
Sema Çeyrekbaşı - Zühtü Kaya'nın eşi
Gökhan Mete - Milletvekili
Berna Laçin - Hülya
Erdoğan Aydemir
Hüseyin Köroğlu - Akın
Uluer Süer - Selim Bey
Cem Meto - Hakan
Sedat Demir