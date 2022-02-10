Koltuk Belası nerede çekildi? Koltuk Belası filmi ne zaman, nerede çekilmiştir? Koltuk Belası konusu ve oyuncuları

Koltuk Belası nerede çekildi sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Koltuk Belası filmi ne zaman, nerede çekilmiştir? Koltuk Belası konusu ve oyuncuları

KOLTUK BELASI FİLMİ KONUSU

Koltuk Belası, belediye başkanı olan bir adamın hikayesini konu ediyor. Zühtü, ailesi ile birlikte sıradan bir hayat süren bir devlet memurudur. Yaşadığı yerde gerçekleşecek olan belediye seçimleri için bir parti, Zühtü'den aday olmasını ister. Ailesinin de fikrini alan Zühtü, seçimlere katılmaya karar verir. Sonuçlar açıklandığında ise artık başka koltuğu Zühtü'ye ait olur. Başka olur olmaz rüşvet, düzenbazlık, haksızlık ve daha birçok yanlışa son veren Zühtü, yaptığı düzenlemeler sonucu partisinden uyarı alır. Zühtü'den bu zamana kadar işleyen düzene uyması beklenmektedir.

KOLTUK BELASI NEREDE ÇEKİLDİ?

1990 yapımı Türk filmi Koltuk Belası, İzmir Seferihisar'de çekilmiştir.

KOLTUK BELASI OYUNCULARI

Kemal Sunal - Zühtü Kaya

Sema Çeyrekbaşı - Zühtü Kaya'nın eşi

Gökhan Mete - Milletvekili

Berna Laçin - Hülya

Erdoğan Aydemir

Hüseyin Köroğlu - Akın

Uluer Süer - Selim Bey

Cem Meto - Hakan

Sedat Demir

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