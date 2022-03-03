Kolpaçino Ekrem abi kimdir? Abidin Yerebakan kimdir, kaç yaşında? Abidin Yerebakan dizileri ve filmleri
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2002 yılında Sırlar Dünyası ve Estağfurullah Yokuşu'nda yer almasının ardından Kurtlar Vadisi'nde Abidin Seferoğlu karakterini canlandıran Abidin Yerebakan kimdir, kaç yaşında? Türk filmlerinin en çok izlenen yapımlarından olan Kolpaçino filmindeki Ekrem abi kimdir? İşte, Abidin Yerebakan dizileri ve filmleri
Kolpaçino Ekrem abi kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Abidin Yerebakan kimdir, kaç yaşında? İşte, Abidin Yerebakan dizileri ve filmleri
KOLPAÇİNO EKREM ABİ KİMDİR?
Kolpaçino filmindeki Ekrem abi karakteri, Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Abidin Seferoğlu karakteriyle tanıdığımız Abidin Yerebakan'dır.
ABİDİN YEREBAKAN KİMDİR?
1 Eylül 1966'da Rize'nin Ardeşen ilçesinde doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Rize'de tamamladı. Ardeşen Devlet Hastanesi'nde sözleşmeli teknisyen olarak çalışmaya başladı.
Gençlik yıllarında amatör olarak tiyatro oynadı.
2009'da Kolpaçino'da bir fenomen hâline gelen "Ekrem" karakterini canlandırdı.
2017'de mide ameliyatı geçirdikten sonra 46 kilo verdi.
Filmografi
Kuruluş Osman - 2019 - Akça Derviş
Hiç Rıza-Proje Aşamasında
Dalavere-2019
Ketenpere-2017
Kaçın Kurası - 2016
Babaların Babası - 2016
Alemde Bir Gece - 2016
Reis - 2016
Stajyer Mafya 2014
Doku - 2012
Kutsal Damacana: Dracoola - 2011
Kolpaçino - 2009 - Ekrem Abi
Dur Yolcu - 2008
Amerikalılar Karadeniz'de 2 - 2007
Tarık ve Diğerleri - 2006
Karagümrük Yanıyor - 2006
Kurtlar Vadisi - 2003-2005 - Abidin
Estağfurullah Yokuşu
Sırlar Dünyası - 2002