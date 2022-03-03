Kolpaçino Ekrem abi kimdir? Abidin Yerebakan kimdir, kaç yaşında? Abidin Yerebakan dizileri ve filmleri - Haberler

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Kolpaçino Ekrem abi kimdir? Abidin Yerebakan kimdir, kaç yaşında? Abidin Yerebakan dizileri ve filmleri

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Kolpaçino Ekrem abi kimdir? Abidin Yerebakan kimdir, kaç yaşında? Abidin Yerebakan dizileri ve filmleri

2002 yılında Sırlar Dünyası ve Estağfurullah Yokuşu'nda yer almasının ardından Kurtlar Vadisi'nde Abidin Seferoğlu karakterini canlandıran Abidin Yerebakan kimdir, kaç yaşında? Türk filmlerinin en çok izlenen yapımlarından olan Kolpaçino filmindeki Ekrem abi kimdir? İşte, Abidin Yerebakan dizileri ve filmleri

Kolpaçino Ekrem abi kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Abidin Yerebakan kimdir, kaç yaşında? İşte, Abidin Yerebakan dizileri ve filmleri

KOLPAÇİNO EKREM ABİ KİMDİR?

Kolpaçino filmindeki Ekrem abi karakteri, Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Abidin Seferoğlu karakteriyle tanıdığımız Abidin Yerebakan'dır.

ABİDİN YEREBAKAN KİMDİR?

1 Eylül 1966'da Rize'nin Ardeşen ilçesinde doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Rize'de tamamladı. Ardeşen Devlet Hastanesi'nde sözleşmeli teknisyen olarak çalışmaya başladı.

Gençlik yıllarında amatör olarak tiyatro oynadı.

2009'da Kolpaçino'da bir fenomen hâline gelen "Ekrem" karakterini canlandırdı.

2017'de mide ameliyatı geçirdikten sonra 46 kilo verdi.

Filmografi

Kuruluş Osman - 2019 - Akça Derviş

Hiç Rıza-Proje Aşamasında

Dalavere-2019

Ketenpere-2017

Kaçın Kurası - 2016

Babaların Babası - 2016

Alemde Bir Gece - 2016

Reis - 2016

Stajyer Mafya 2014

Doku - 2012

Kutsal Damacana: Dracoola - 2011

Kolpaçino - 2009 - Ekrem Abi

Dur Yolcu - 2008

Amerikalılar Karadeniz'de 2 - 2007

Tarık ve Diğerleri - 2006

Karagümrük Yanıyor - 2006

Kurtlar Vadisi - 2003-2005 - Abidin

Estağfurullah Yokuşu

Sırlar Dünyası - 2002

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