Kolonya Cumhuriyeti nerede çekildi? Kolonya Cumhuriyeti ne zaman çekilmiştir, hangi yılda vizyona girdi? Kolonya Cumhuriyeti konusu, oyuncuları

Kolonya Cumhuriyeti nerede çekildi sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Çağlar Çorumlu ve Büşra Pekin gibi isimlerin başrolünde olduğu Kolonya Cumhuriyeti filmi, bu akşam tekrardan ekranlara gelecek. Güldür Güldür ekibinin kadrosunda yer aldığı Kolonya Cumhuriyeti filmi ile ilgili tüm bilgiler haberimizde… Kolonya Cumhuriyeti ne zaman çekilmiştir, hangi yılda vizyona girdi? İşte, Kolonya Cumhuriyeti konusu, oyuncuları

KOLONYA CUMHURİYETİ KONUSU

Filmin konusu küçük bir kasabada geçer. Kasabanın belediye başkanlığını olmayacak vaatler sayesinde kazanan Peker Mengen için icraat zamanı gelmiştir. İlk iş, söz verdiği üzere başbakanı oraya getirmek üzere harekete geçer. Ancak başbakana yapılan tantanalı karşılama töreni sırasında beklenmedik olaylar yaşanır ve belde bağımsız bir ülke hâline gelir. Üstelik Amerika ile savaşa girmişlerdir. Amerika beş bin nüfuslu beldeye savaş açar. Peker, eşi Mualla ve danışmanlarıyla birlikte Amerika'yla baş etmeye çalışırken sıfırdan bir ülke kurmanın hiç de kolay olmadığını anlayacaktır.

KOLONYA CUMHURİYETİ OYUNCULARI

Çağlar Çorumlu - Peker Mengen

Büşra Pekin - Mualla/Ajan Smith

Mahir İpek - Hilmi

Uğur Bilgin - Bahtiyar

Ersin Korkut - Salih

Gülhan Tekin - Macide

Öner Ateş - Muhabir Ümit

KOLONYA CUMHURİYETİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kolonya Cumhuriyeti, komedi türündeki Türk filmi; senarist Murat Kepez'in ilk uzun metraj sinema filmidir. Film, 21 Nisan 2017'de vizyona girdi. Kolonya Cumhuriyeti, Muğla Dalaman, Akyaka ve Köyceğiz gibi tatil beldelerinde çekildi.

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