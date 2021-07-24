Kolombiya doğal orman rezervini korumak için faaliyetlere devam ediyor

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Genel görüntüler Drone görüntüleri Röportajlar Kolombiya'da ülkenin önemli su kaynaklarından birisi olan Paramo ormanları, kuzey And Dağları'nın üst bölgesini kapsayan önemli bir tropik alpin otlak ekosistemi oluşturuyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Genel görüntüler

Drone görüntüleri

Röportajlar Kolombiya'da ülkenin önemli su kaynaklarından birisi olan Paramo ormanları, kuzey And Dağları'nın üst bölgesini kapsayan önemli bir tropik alpin otlak ekosistemi oluşturuyor. Bu ekosistem son zamanlarda yoğun olarak hayvancılık ve tarımsal faaliyetler sebebiyle tahrife uğramaya devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Juan David Moreno Gallego