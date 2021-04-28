Kolombiya'da vergi reformu protestosu
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Kolombiya'da vergi reformu protestosu

İhlas Haber Ajansı / SERKAN BAYAR - Haberler | 3. Sayfa

- Kolombiya'da vergi reformu protestosu Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'nin açıkladığı vergi reform paketinin ardından halk sokaklara döküldü.

- Kolombiya'da vergi reformu protestosu

BOGOTA - Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'nin açıkladığı vergi reform paketinin ardından halk sokaklara döküldü. Ulusal grev kararı alınan ülkede, sokaklar savaş alanına döndü.

Kolombiya'da Devlet Başkanı Ivan Duque'nin açıkladığı vergi reform paketinin ardından halk sokaklara döküldü. Yeni vergi paketini reddeden halk ülkenin tüm şehirlerinde sokağa indi. Ulusal grev kararı alınan ülkede, birçok kente polis ve göstericiler arasında çatışma çıktı. Çıkan olaylarda çok sayıda kişi yaralandı.

Sağlık Bakanı Fernando Ruiz Gomez'in Covid-19 salgını nedeni ile karşı çıktığı grev kararı, ülkedeki işçi sendikalarının liderlerinden oluşan Ulusal İşsizlik Komitesi tarafından organize edildi. Grev kararı, ilk etapta 24 saat olarak planlanırken, sendika liderleri grevin uzatılıp uzatılmayacağını değerlendirecek.

Sendikalar, yerliler, köylüler ve sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra zengin sayılabilecek kesiminde grev çağrısına destek vermesi ve sokağa inmesi dikkat çekti. Göstericiler sık sık, "Yaşam, barış, demokrasi, Duque paketine ve vergi reformuna karşı" sloganı attı.

Hükümet 6.8 milyar dolar bekliyor

Duque, Kongre'ye "Sürdürülebilir Dayanışma Yasası" adı altında bir vergi reform paketi sundu. Diğer reformların yanı sıra, ürün ve hizmetler için KDV'yi artıran ve vergi mükellefi sicilini genişleten yasayla hükümetin amacı 6.8 milyar dolar vergi toplamak. Toplanacak para salgının neden olduğu ekonomik krizin etkilerini hafifletmek için kullanılacak. Ancak kemer sıkma anlamına gelen bu tasarı sosyal çatışmaya neden oldu.

Reform asgari ücretliyi etkileyecek

Değişikliklerle birlikte en az 3 milyon asgari ücretli işçi gelirleri nedeniyle şu anda muaf olduğu gelir beyannamesini sunmak zorunda kalacak. Çok düşük ücret aldıkları için vergiden muaf olan milyonlarca işçi, vergi ödemek zorunda kalması bekleniyor. Asgari ücretin aylık 250 dolar olduğu ülkede, tasarının kabul edilmesi ile aylık 200 doların altına düşeceği öngörülüyor.

Kolombiya'da vergi reformu protestosu
Kolombiya'da vergi reformu protestosu
Kolombiya'da vergi reformu protestosu
Kolombiya'da vergi reformu protestosu
Kolombiya'da vergi reformu protestosu
Kolombiya'da vergi reformu protestosu
Kolombiya'da vergi reformu protestosu
Kolombiya'da vergi reformu protestosu
Kolombiya'da vergi reformu protestosu
Kolombiya'da vergi reformu protestosu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERKAN BAYAR

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