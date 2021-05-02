Kolombiya'da tartışmalı vergi reformu paketi geri çekildi
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Kolombiya'da tartışmalı vergi reformu paketi geri çekildi

Kolombiya'da tartışmalı vergi reformu paketi geri çekildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, "Sürdürülebilir Dayanışma Yasası" adı altında çıkarmayı planladığı vergi reform paketini protestolar üzerine geri çekti.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, "Sürdürülebilir Dayanışma Yasası" adı altında çıkarmayı planladığı vergi reform paketini protestolar üzerine geri çekti.

Kolombiya'da Devlet Başkanı Ivan Duque'nin açıkladığı vergi reform paketinin ardından halk sokaklara dökülmüş, ulusal grev kararı alınan ülkede birçok kente polis ve göstericiler arasında çatışma çıkmıştı. Duque, 4 gündür ülke genelinde devam eden protestolar üzerine geri adım atarak, "Sürdürülebilir Dayanışma Yasası" adı altında çıkarmaya planladığı vergi reform paketini geri çekti.

Duque, paketin yeniden hazırlanacağını ifade ederek, "Cumhuriyet Kongresi'nden, Maliye Bakanlığı tarafından sunulan projeyi geri çekmesini istedim. Yeni bir proje uzlaşma sonucu acilen işlenmeli. Böylece mali belirsizlikten kaçınılmasını rica ediyorum" ifadelerini kullandı. Reformun bir gereklilik olduğunu yineleyen Duque, milyonlarca Kolombiyalıya fayda sağlayan sosyal programların uzatılmasının öneminin altını çizdi.

Protestolar devam ediyor

Devlet Başkanı Duque'nin tartışmalı vergi reform paketini geri çektiğini açıklamasına rağmen çok sayıda kişi protestolara devam ediyor. Birçok kentte yürüyüşlerine devam eden halk, zaman zaman polisle karlı karşıya geliyor. Ülke genelinde 4 gündür devam eden protestolarda onlarca polis ve sivil yaralanırken, en az 4 kişinin çıkan olaylarda hayatını kaybettiği belirtildi.

Reform asgari ücretliyi etkileyecekti

Değişikliklerle birlikte en az 3 milyon asgari ücretli işçi gelirleri nedeniyle şu anda muaf olduğu gelir beyannamesini sunmak zorunda kalacaktı. Reform ile çok düşük ücret aldıkları için vergiden muaf olan milyonlarca işçinin vergi ödemek zorunda kalması bekleniyordu. Asgari ücretin aylık 250 dolar olduğu ülkede, tasarının kabul edilmesi ile aylık 200 doların altına düşeceği öngörülüyordu.

Reform paketi ile ürün ve hizmetler için KDV'nin artırılması ve vergi mükellefi sicilinin genişletilmesi ile hükümetin 6.8 milyar dolar vergi toplaması öngörülüyordu. Toplanacak vergiler ile salgının neden olduğu ekonomik krizin etkilerinin hafifletilmesi planlanıyordu. - BOGOTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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