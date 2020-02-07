Kolları ve bacakları olmayan sporcu Rusya'nın gündemine oturdu

07.02.2020 09:20 | Son Güncelleme: 07.02.2020 09:27

Rusya'da kolları ve bacakları olmayan fakat Japonya'da düzenlenecek olan Paralimpik olimpiyatları için kurye şirketinde çalışarak para biriktiren sporcunun azmi Rusya'da gündem oldu.



Japonya'da bu yaz düzenlenecek olan Paralimpik yaz oyunları için tüm ülkelerden sporcular hazırlıklarını sürdürürken Rusya'da yayılan bir görüntü ülkenin gündemini değiştirdi. Tokyo'da 25 Ağustos - 6 Eylül tarihlerinde 22 spor dalında, 540 kategoride gerçekleşecek olan Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'na hazırlanan Rus sporcu Mihail Astaşov olimpiyatlara katılabilmek için Rusya'nın Yekaterinburg şehrinde bir kurye şirketinde çalışarak para biriktirmeye başladı. Kendi antrenörü Vladimir Alypov ile birlikte birçok yere müracaat ederek olimpiyatlara katılması için gereken 350 bin ruble yani 33 bin TL'yi bulmaya çalışan Astaşov'a kimse destek olmadı.



Çalışarak bu parayı biriktirmeye çalışan ve 6 aydır kuryede çalışan Astaşov'un azmini görüntüleyenler bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine sporcunun durumu tüm Rusya'da en önemli gündem konularından biri haline geldi. Bölge milletvekilleri dahil birçok önemli kişiden destek istediği anlaşılan sporcuya kimsenin destek olmadığı iddiası üzerine bahsi geçen önemli insanlara Rus halkı büyük tepkiler gösterdi.



Tokyo'daki olimpiyatlara katılmak isteyen sporcu için Ruslar sosyal medyadan bağışlar toplamaya başladı. Birçok kişinin bu kampanyalara büyük destekler verdiği öğrenilirken Rusya Paralimpik Federasyon Başkanı Marina Nikitina sporcunun durumunu bilmediklerini ve gereğinin yapılacağını söyledi.



Sporcu Mihail Astaşov ise kendi bilgisi dışında görüntülerinin yayınlaması ve kendisine yapılan destek üzerine açıklama yaparak hem spor yapmaya devam edeceğini hem de çalışmaya devam edeceğini, çalışmaktan çekinmediğini hayatı boyunca her zaman çalıştığını söyleyerek Tokyo'daki olimpiyatlarda ülkesini en iyi şekilde temsil etmeyi amaçladığını söyledi.



Rusya'nın Ulan Ude şehrinde doğan ve Yekaterinburg şehrinde yaşayan Mihail Astaşov ülkede yapılan birçok organizasyonda büyük başarılar elde etti. Bisiklet sürme, koşu ve yüzme gibi birçok branşta büyük organizasyonlara katılan sporcu neredeyse katıldığı tüm organizasyonlarda dereceler alarak birçok madalya kazandı.



Rusya'nın milli Paralimpik sporcusunun Mihail Astaşov sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada başarılarıyla değil de durumuyla gündeme gelmesinin kendisini çok üzdüğünü söyledi. - MOSKOVA

Kaynak: İHA