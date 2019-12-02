Kolay tatlı tarifleri! Kıbrıs tatlısı tarifi, tiramisu tarifi, etimek tatlısı tarifi, fırında sütlaç tarifi ve ekler tarifi

02.12.2019 16:58 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:59

Kıbrıs tatlısı tarifi, tiramisu tarifi, etimek tatlısı tarifi, fırında sütlaç tarifi ve ekler tarifi gibi kolay tatlı tarifi seçenekelri ile mutfağınızda harikalar yaratabilir, pratikşekilde tatlılar hazırlayabilirsiniz. İşte Kıbrıs tatlısı tarifi, tiramisu tarifi, etimek tatlısı tarifi, fırında sütlaç tarifi ve ekler tarifi gibi kolay tatlı tarifleri ve detayları…

KOLAY TATLI TARİFLERİ NELERDİR?

Kolay tatlı tarifleri ile hızlı ve kolay şekilde lezzetli Kıbrıs tatlısı tarifi, tiramisu tarifi ile etimek tatlısı tarifi, fırında sütlaç tarifi ve ekler tarifi hazırlayabilir, misafirlerinizi bekletmeden hızlıca servis yaparak ikram servisi yapabilirsiniz. Tiramisu tarifi, etimek tatlısı tarifi, fırında sütlaç tarifi ve ekler tarifi gibi pratik seçeneklerle çabucak tatlı hazırlayabilirsiniz.

TİRAMİSU TARİFİ

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TİRAMİSU TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

2 çorba kaşığı neskafe

2 çorba kaşığı toz şeker

1 hazır kakaolu pasta altı

1 çay fincanı sıcak su

Krema malzemeleri:

Yarım litre süt

1 adet yumurta

3 kahve fincanı toz şeker

3 kahve fincanı un

1 paket labne peyniri

TİRAMİSU TARİFİ YAPILIŞI

Un, şeker, süt ve yumurtayı karıştırın. Koyulaşıncaya kadar karıştırarak pişirin. Ocağı kapattıktan sonra labne peynirini ekleyin ve telle çırparak pütürsüz olmasını sağlayın.

ETİMEK TATLISI TARİFİ

Etimek tatlısı tarifi, etimek tatlısı tarifi malzemeleri yapılışı hazırlanışı ile kolayca etimek tatlısı hazırlayabilirsiniz. İşte en güzel etimek tatlısı tarifi…

ETİMEK TATLISI TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

10-12 tuzsuz etimek

2 su bardağı toz şeker

750 gr. süt

3 tepeleme yemek kaşığı un

2 paket vanilya

2 su bardağı süt ( 750 gr'dan ayrıca )

2 paket krem şanti

2 su bardağı su

Hindistan cevizi

ETİMEK TATLISI TARİFİ YAPILIŞI

Etimekleri dikdörtgen bir borcama dizin. 2 su bardağı toz şekeri tencerede biraz yakın. 2 su bardağı kaynar suyu tencereye ekleyin ve bu karışımı sıcakken etimeklerin üzerine dökün. 750 gr. sütü un ve vanilya ilavesiyle muhallebi gibi pişirin. etimeklerin üzerine sürün. 2 su bardağı sütle krem şanti hazırlayın, en üst kata da bu krem şantiyi sürün. Hindistan ceviziyle süsleyin.

Etimek

FIRINDA SÜTLAÇ TARİFİ

Fırında sütlaç tarifi ile klasik ve leziz bir tarif hazırlayabilirsiniz. İşte en güzel fırında sütlaç tarifi…

FIRINDA SÜTLAÇ TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

1. 5 lt günlük süt, 1 paket toz şanti, 1 çay bardağı şeker, 2 paket vanilya, 1 büyük çay bardağı pirinç 1, dolu tatlı kaşığı nişasta

FIRINDA SÜTLAÇ TARİFİ YAPILIŞI

Sütlaç tarifi fırında yapılırken işleme sütü kaynatarak başlayın. Önceden kaynatılmış sütü tencereye alın içine 1 paket toz şantiyi ekleyip çırpın. Pirinci de ekleyip karıştırın. Kısık ateşte karıştırarak pişirmeye devam edin.

Ayrı bir kasede nişasta ve suyu sütle beraber karıştırın. Bu karışımı da yavaş yavaş tencereye alın.Koyulaşana kadar kısık ateşte 2-3 dakika pişirin. Ardından sütlacı kaselere pay edin. Kaseleri üzeri kabuk tutana kadar bekletin, dinlenmeye bırakın.

Fırın tepsisine 2 parmak seviyesine kadar su ekleyin. Kaseleri tepsiye dizip fırının üst rafına yerleştirin. Sütlaçları üzeri kabuk tutana kadar pişirin. Daha sonra fırından çıkarın ve soğutup servis edin. Afiyet olsun.

Sütlaç

EKLER TARİFİ

Ekler tarifi ve ekler pasta tarifi ile nefis bir tatlı ikram edebilirsiniz. İşte sevdiklerinin çok seveceği ekler tarifi…

EKLER TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Hamuru için: 1 su bardağı su, 2 çorba kaşığı tereyağı, 3-4 adet yumurta, bir tutam tuz, 1 su bardağı un, 1 çorba kaşığı toz şeker,

Kreması için: Yarım limonun rendelenmiş kabuğu, 2 çorba kaşığı kakao, yarım su bardağı toz şeker, 1.5 su bardağı süt, 1 çay kaşığı vanilya, 2 adet yumurta, 1 çay bardağı un

Çikolatalı sos için: 1 çay bardağı pudra, 80 gram bitter çikolata, 1 çorba kaşığı su şekeri, 1 çorba kaşığı süt

EKLER TARİFİ YAPILIŞI

Hamuru hazırlamak için 1 su bardağı tereyağını tencereye alın. İçine tuzu ve toz şekeri altın.Kaynamaya başlayınca unu ekleyip 5-10 dakika karıştırın. Daha sonra tencereyi ateşten alın. Hamur ılıyınca yumurtaları kırıp içine alın ve yoğurun.Ele yapışan kıvama gelene kadar hamuru yoğurun.

Elde ettiğiniz hamuru sıkma poşetine alın az yağlanmış fırın tepsisine şeritler halinde sıkın. Önceden 170 derece ısıtılmış fırında 30/40 dakika pişirin.

Kremi için gerekli tüm malzemeyi tencereye alın muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırıp pişirin.Daha sonra soğumaya bırakın. Fırından çıkan eklerlerin ortasını kesip kremadan ilave edin.

Çikolatalı sos için tüm malzemeyi benmari usulü eritin ve eklerlein üzerine dökün. Afiyet olsun.