Kolay muhallebi tarifi | Damla sakızlı muhallebi nasıl yapılır?
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Kolay muhallebi tarifi | Damla sakızlı muhallebi nasıl yapılır?

Muhallebi hafif ve kolay yapılan tatlılardan biridir. İsterseniz içerisine biraz kakao ekleyebilirsiniz, isterseniz damla sakızı veya jöleli yapabilirsiniz. Muhallebi kaç kaloridir? Muhallebi tarifi malzemeleri nelerdir? Muhallebi tarifi yapılışı nasıldır? Muhallebi püf noktaları nelerdir? Damla sakızlı muhallebi kaç kaloridir? Muhallebi çeşitleri

Kolay muhallebi tarifi | Damla sakızlı muhallebi nasıl yapılır?
06.08.2020 16:48 | Son Güncelleme: 06.08.2020 16:53

MUHALLEBİ TARİFİ MALZEMELERİ

4,5 su bardağı süt

1 tepeleme yemek kaşığı nişasta

2 - 3 yemek kaşığı un

1 su bardağından biraz eksik şeker

1 tatlı kaşığı tereyağı veya margarin

Üzeri için gerekli malzemeler

Tarçın

MUHALLEBİ TARİFİ YAPILIŞI

Şeker, süt, nişasta ve elenmiş unu tencereye alalım.

Topaklanma gidene kadar karıştıralım.

Sürekli karıştırarak kaynayana kadar pişirelim.

Kaynamaya başladıktan sonra birkaç dakika daha pişirelim. İçine tereyağını ekleyip karıştıralım.

Kaselere veya kuplara alabilirsiniz.

Servis ederken tarçın dökebilirsiniz.

MUHALLEBİ PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Sürekli karıştırarak daha güzel bir kıvam elde edebilirsiniz.

Unun elenmesi topaklanmayı önler ve pürüzsüz bir muhallebi elde edersiniz.

Tereyağı sayesinde muhallebi daha parlak olacaktır.

MUHALLEBİ KAÇ KALORİDİR?

1 yemek kaşığı muhallebi, yaklaşık23 kaloridir.

Kolay muhallebi tarifi | Damla sakızlı muhallebi nasıl yapılır?

MUHALLEBİ ÇEŞİTLERİ

Damla sakızlı muhallebi

Kadayıflı muhallebi tatlısı

Portakallı muhallebi

Jöleli muhallebi

DAMLA SAKIZLI MUHALLEBİ MALZEMELERİ

1 litre süt

1 su bardağı un

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı toz şeker

2 paket vanilya

2 - 3 parça damla sakızı

DAMLA SAKIZLI MUHALLEBİ NASIL YAPILIR?

Şeker, süt, vanilya ve elenmiş unu tencereye alalım.

Topaklanma gidene kadar karıştıralım.

Ardından damla sakızlarını döverek toz haline getirelim ve karışıma ekleyelim.

Tencereyi ocağa yerleştirip orta ateşte sürekli karıştırarak koyulaşıncaya kadar pişirelim.

Pişen muhallebiyi ocaktan alıp 5 dakika dinlendirelim.

Mutfak robotu ile karıştıralım ve kaselere dolduralım.

Üzerini fındık veya fıstık ile süsleyebilirsiniz.

DAMLA SAKIZLI MUHALLEBİ PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Muhallebi kıvamının koyu olmasını istiyorsanız, içerisinde bir parça tereyağı eritebilirsiniz.

Kıvamı sulu olduysa azar azar elenmiş un ekleyin.

Kıvamını açmak için muhallebiyi ocağa alın ve tekrar ısıtın. İçerisine süt ilave ederek karıştırın.

Damla sakızlarının tadını alabilmek için dövülmüş olması gerekir. Sakızları bir poşetin içine alıp sert bir cisimle vurarak toz haline getirebilirsiniz.

DAMLA SAKIZLI MUHALLEBİ KAÇ KALORİDİR?

Bir porsiyonu, yaklaşık 125 kaloridir.

Kolay muhallebi tarifi | Damla sakızlı muhallebi nasıl yapılır?

KADAYIFLI MUHALLEBİ TATLISI

KADAYIFLI MUHALLEBİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

350 g kadar tel kadayıf

3 yemek kaşığı tereyağ

5 yemek kaşığı toz şeker

1,5 su bardağı dövülmüş ceviz

Muhallebisi için:

1 lt süt

4 yemek kaşığı un

3 yemek kaşığı mısır nişastası

1 su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

1 adet yumurta sarısı

1 paket sıvı krema(200ml)

KADAYIFLI MUHALLEBİ HAZIRLANIŞI

Kadayıfı ince ince kırın(kolay kırılması için 2 saat kadar derin dondurucuda bekletebilirsiniz). Teflon tencereye ya da genişçe bir teflon tavada tereyağını eritin ve şekeri, kadayıfı ekleyerek pembeleşinceye kadar kavurun.

Son olarak cevizi ilave edin ve bir süre daha kavurup ocaktan alın. (Kadayıfları ocaktan aldıktan sonra tencerede bırakırsanız kızarmaya devam edecektir o nedenle ya karıştırmaya devam edin ya da bir kaba alarak soğumasını sağlayın) Muhallebinin hazırlanışı; krema ve vanilya hariç tüm malzemeleri tencereye alarak karıştırarak pişirin.

Muhallebi kaynadıktan 3 dakika kadar sonra ocaktan alarak 10-15dk soğumaya bırakın. Daha sonra vanilya ve sıvı kremayı ilave edin ve mikser yardımı ile pürüzsüz bir görüntü alana kadar 4-5 dakika boyunca çırpın. Yaklaşık 30cm çapında bir borcama kızartmış olduğunuz kadayıfların yarısını dökün ve borcamın tabanına güzelce yayın.

Üzerine hazırladığınız kremayı dökün ve en üste kalan kadayıfları serin. Tatlıyı soğuyana kadar bekletin ve buzdolabına kaldırın. Borcam seçimini yaparken daha büyük boy dikdörtgen borcam da kullanabilirsiniz. Kreması kalın olsun istiyorsanız verdiğim ölçüdeki borcam uygun geliyor.

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