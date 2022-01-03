Köksal'dan Başkan Bozkurt'a ziyaret - Haberler
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Köksal'dan Başkan Bozkurt'a ziyaret

Köksal'dan Başkan Bozkurt'a ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Sağlık Sen Eskişehir Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'u ziyaret etti.

Sağlık Sen Eskişehir Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'u ziyaret etti.

Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarette Köksal'a, İnönü Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Suat Uzun ve İnönü Tarım ve Orman Müdürü Sami Yasin Uysal'da eşlik etti. Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Başkan

Bozkurt, Köksal, Uzun, Uysal ve beraberindeki heyete teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Köksal'dan Başkan Bozkurt'a ziyaret

Köksal'dan Başkan Bozkurt'a ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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