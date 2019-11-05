Kokpite aldığı yolcunun çektiği fotoğraf, pilotun hayatını kararttı

05.11.2019 14:24

Çin'de bir pilot kokpite yolcu alınca mesleğinden oldu. Air Guilin Havayolları, söz konusu yolcunun kokpitte çektiği fotoğraf sosyal medyaya yayılınca harekete geçti. Pilot bir daha uçamayacak.

KADIN YOLCU, FOTOĞRAFI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

BBC'nin haberine göre, ocak ayında yerel havayolu şirketi Air Guilin'in, Guilin'den Yangzhou kentine uçuşunda kadın bir yolcu, kokpitte çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı.

ÖMÜR BOYU UÇUŞTAN MEN ETTİLER

Fotoğrafın internette yayılması üzerine artan tepkiler nedeniyle Air Guilin'den yapılan açıklamada, söz konusu eylemde pilotun güvenlik düzenlemelerini ihlal ettiği ve ömür boyu uçuştan men edildiği belirtildi.

Açıklamada, olayla ilgisi olan diğer personelin de açığa alındığı kaydedildi.