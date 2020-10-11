Kokoreçte dana bağırsağı ve yağ hilesi
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Kokoreçte dana bağırsağı ve yağ hilesi

11.10.2020 09:59 | Son Güncelleme: 11.10.2020 11:27
Kokoreçte dana bağırsağı ve yağ hilesi

Sokak lezzetlerinden kokoreci daha uygun maliyete yapmak isteyen bazı işletmelerin, kuzu kokoreç diyerek daha ucuz olan dana bağırsağı kullandığı öğrenildi. Ayrıca bazı işletmecilerin yine maliyeti düşürmek için ürünün içine konan bumbar ve ince bağırsaktan çalıp daha fazla yağ koyarak sattıkları belirtildi.

Kiminin vazgeçemediği, kiminin ise ön yargılı olduğu lezzet kokoreç, İzmirliler tarafından seviliyor. En çok yenen sokak lezzetlerinden biri olan kokoreç, farklı şehirlerde farklı şekilde yapılıyor. İzmir'de ise domates ve bibersiz, sadece baharat atılarak tüketiliyor. Lezzet açısından süt kuzusundan elde edilen bağırsağın kullanımı tercih ediliyor.

"KÜÇÜK YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN TÜKETMEMESİ ÖNERİLİR"

Kokorecin faydalarından bahseden Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak, tüketirken kimlerin ve nelere dikkat etmesi gerektiğini şöyle anlattı: "Sağlıklı beslenebilmek için yeteri miktarda tüketmek gerekir. Haftada 1 kez tüketilmesi önerilir. Kalp damar rahatsızlığı bulunan kişilerin doktor kontrolünde yemesi gerekir. Özellikle küçük yaş grubu çocukların tüketmemesi önerilir.

"SAKATAT ÇOK BEKLETİLMEMELİ, 72 DERECENİN ÜZERİNDE PİŞİRİLMELİ"

Bunları pişmiş tüketmemiz lazım. Az pişmiş ve çiğ tüketilmemeli. Özellikle pandemi döneminde, çünkü olası bir bulaşıda koronavirüsün 72 derece üstü sıcaklıkta inaktif hale geldiğini biliyoruz. Bu nedenle 72 derece üstü sıcaklıkta pişirip tüketmek gerekiyor. Ayrıca sakatatı aldığımız gibi tüketmemiz gerekiyor. Çok fazla bekletmememeyiz. Kellepaça, işkembe ve kokoreç gibi ürünlerin temizliği daha zor işlemlerden geçer. Bunların temizliğine dikkat etmek gerekir. Tanıdığımız bildiğimiz yerden tüketmemiz gerekir" dedi. Süt kuzu kokorecin daha pahalı olduğunu belirten Uğur, kimilerinin daha çok talep gören kuzu kokoreç diyerek dana kokoreci satabildiğini de ifade etti.

"BAZILARI MALZEMEDEN ÇALIP YAĞ ORANINI ARTIRIYOR"

İzmir Çamdibi'nde tanınmış işletmelerinden birinin yöneticisi evli ve 2 çocuk Hasan Fidan (50), İzmir kokorecin sade olduğunu, baharatla sunulduğunu belirterek, "Her işte olduğu gibi bu sektörde de hile var. İnce bağırsaktan, bumbardan çalınıyor. Bunun yerine içine daha fazla yağ konuluyor. Yağ oranı yükseltiliyor" dedi. Kokoreç ustası evli 2 çocuk babası Tarık Yağmur (48), "Ege Bölgesi'nde kokoreç genelde İzmir'de yenir. Dana kokoreç daha ucuz olur. Kokoreç yiyecekseniz tavsiyem kuzu olur. Daha kokoreci genelde kuzu diye satıyorlar. Üstüne kuzu bağırsağı tek şerit sarıp kuzu görünümü veriyorlar" dedi.

İZMİR KOKORECİ SEVİLDİ

Kokoreç yemeye gelen vatandaşlardan Muhammed Hakan Kendirli (23), "Manisalıyım ben. İlk kez yedim. Açıkçası beğendim, güzelmiş" dedi. Bir diğer müşteri Volkan Bulut (22), "Seviyorum. Haftada 1-2 geliyorum yemeğe. İzmir kokoreci seviyorum. İstanbul kokorecin içine domates biber konuyor. İzmir sade daha güzel doya doya yiyoruz" dedi.

Müşterilerden Yakup Kılıç (38) ise, "Tavsiye üzerine geldim, yedim. Çok beğendim. Ben İstanbul'da 20 yıl kaldım. İstanbul'da domates ve biber de konuluyor. O tada daha çok aşinayım ama bunu da sevdim" dedi.

Kokoreçte dana bağırsağı ve yağ hilesi
Kokoreçte dana bağırsağı ve yağ hilesi
Kokoreçte dana bağırsağı ve yağ hilesi
Kokoreçte dana bağırsağı ve yağ hilesi
Kokoreçte dana bağırsağı ve yağ hilesi
Kokoreçte dana bağırsağı ve yağ hilesi
Kokoreçte dana bağırsağı ve yağ hilesi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÖZEN

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