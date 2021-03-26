Kojima Productions, bir sonraki oyununu "çok yakında" duyurabilir!

Kojima Productions en son 2019 yılında Death Stranding'ı pisaya sürmüştü. Geliştirici firma Ekim 2020'de bir oyun geliştirmekte olduğunu doğrulamıştı. Konu hakkındaki detaylı bilgiler haberin detaylarında yer alıyor...

Metal Gear Solid serisi ve Death Stranding'in geliştiricisi Kojima Productions yeni oyununu duyurmaya hazırlanıyor.

YouTube kanalı Al Hub ile bir röportaj gerçekleştiren Kojima Productions sanat yönetmeni Yoji Shinkaya yaptığı açıklamada "Yeni bir şey üzerinde çalışıyoruz. Bunu muhtemelen epey yakın bir zamanda duyuracağız." dedi

Kojima Productions yeni bir proje geliştirdiğini Ekim 2020'de doğrulamıştı. Ayrıca Kojima Productions, Tokyo stüdyosu için en yetenekli geliştiricler arasında açıklanmıştı.

Hideo Kojima'nın uzun bir zamandır yeni projesinin mesajını veriyor. Son çıkarttığı oyun Death Stranding Kasım 2019'da pisaya sürülmüştü. Nisan 2020'de ise bir gün devrimsel bir korku oyunu yapmak istediklerinden de bahsetmişti.

Hideo Kojima'nın sosyal medya üzerinden paylaştığı bazı görseller Death Stranding'in devam oyununun geleceğini gösteriyordu. Ayrıca,Death Stranding aktörü Norman Reedus da Hideo Kojima ile birlikte başka bir projede çalışmak için görüştüklerini söylemişti. İlerleyen günlerde duyurulacak oyunu merakla bekliyoruz.