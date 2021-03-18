"Köfteyi ye eve git yatır ol"
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"Köfteyi ye eve git yatır ol"

18.03.2021 11:09 | Son Güncelleme: 18.03.2021 11:23

Antalya'nın Manavgat ilçesinde geçtiğimiz yıl karıştığı trafik kazasında 'zavadanak' repliği ile tanınan Bekir Varol, aldığı midibüs ile kokoreççi oldu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde geçtiğimiz yıl karıştığı trafik kazasında 'zavadanak' repliği ile tanınan Bekir Varol, aldığı midibüs ile kokoreççi oldu. Aracının üzerini kendi görselleriyle kaplatan ve 'zavadanak kokoreççi' yazdıran Varol'a desteği ise şans oyunları milyoneri Murat Tokmak verdi. Varol'un sloganı ise 'kokoreçi ye evde yatır ol" oldu.

Manavgat'ta karıştığı kazanın ardından "zavadanak " repliği ile hafızalarda yer edinen Bekir Varol(43) demircilik mesleğini bırakıp aldığı midibüs ile kokoreççilik yapmaya karar verdi. Trafikten çekili bir midibüs alan Varol'un, aracının dışının kaplama işini ise Antalya'da yaşayan şans oyunları milyoneri Murat Tokmak yaptı. Aracın dışı kokoreç, köfte ve Bekir Varol'un görselleriyle kaplandı. Midibüsünün önüne geçen Varol, "Zavadanakın yanına herkes zavadak kokoreç yemeye gelecek, kokoreçi yiyende zavadanak evde yatır olacak" dedi.

Varol'u karşısından gören bazı gençler ise öz çekim yapmayı ihmal etmedi.

Kokoreç işine nasıl başladığını anlatan Bekir Varol "Beni görmek isteyen çok insan var. Onlar yanıma gelmek ve görüşmek istiyorlar. Eve çağırsam olmayacak, ev curcunaya dönecek. Bende böyle bir şey yapmak istedim. Baba mesleği kasaplık olduğu için bu işlere de elimiz yatkın. Ondan dolayı böyle bir karar verdim. Tutarsa tutar, tutmazsa eşimizle dostumuzla oturur yer içer muhabbet ederiz"dedi.

Arabayı kaplamak için ise Murat Tokmak'tan destek istediğini ve kendinin kırmadığını dile getiren Varol, " Murat arkadaşımı bu iş için aradım, o da 'Bekir abi senin canın sağ olsun, sen arabayı getir' dedi. Ellerine yüreğine sağlık. Önemli olan adamın cebinin zenginliği değil, yüreğinin zenginliğidir.

Bu işe başladık, haram bir şey yapmıyoruz, birinin malını da çalmıyoruz. Helaliyle hem yedireceğiz, hem de kendimiz yiyeceğiz"diye konuştu.

İş adamı Murat Tokmak ise, "Bekir abi bizi aradı böyle bir işe gireceğim diyerek arabamı kaplar mısın, dizayn yapar mısın dedi. Bizde elimizden geleni sonuna kadar yaptık. Ekmek teknesine ufak da olsa bir katkımız oldu. Allah inşallah gönlüne göre verir. Ekmeğini yedirmeyi nasip eder"diye konuştu. - ANTALYA

'Köfteyi ye eve git yatır ol'
'Köfteyi ye eve git yatır ol'
'Köfteyi ye eve git yatır ol'
'Köfteyi ye eve git yatır ol'
'Köfteyi ye eve git yatır ol'
'Köfteyi ye eve git yatır ol'
'Köfteyi ye eve git yatır ol'
'Köfteyi ye eve git yatır ol'
'Köfteyi ye eve git yatır ol'
'Köfteyi ye eve git yatır ol'
'Köfteyi ye eve git yatır ol'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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