Koda İle Yeni Yıla Merhaba

Şef Hakan Şensoy yönetiminde, Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Yeni Yıl Konseri' sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. Ankara Operası Solisti Selva Erdener'in sahne aldığı gecede, sanatçının son albümünden şarkılar ve bu konser için özel olarak düzenlenen eserler yorumlandı.

ADNAN SAYGUN ANILACAK

KODA, yeni yılın ilk konserinde de Ahmed Adnan Saygun anısına sahne alacak. 7 Ocak Pazartesi saat 20.00'de başlayacak konsere, yine Hikmet Şimşek Sanat Merkezi ev sahipliği yapacak. Şef Rengim Gökmen'in yöneteceği KODA, kariyerine yurt dışında devam eden kontrbas sanatçısı Fora Baltacıgil ve orkestranın başkemancısı Deniz Toygür Conus'a eşlik edecek.

SANAT ŞÖLENİ SÜRECEK

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Türkiye'deki bir ilçe belediyesi tarafından kurulmuş ilk kadrolu oda orkestrası olan KODA, çok başarılı bir yılı geride bıraktı. Gurur kaynağımız olan sanatçılarımıza ve gösterdikleri büyük ilgi için de müzikseverlere teşekkür ediyorum. Atamızın 'Sanatsız kalan bir ulusun, hayat damarlarından biri kopmuş demektir' sözünü rehber edinerek, sanatın ve sanatçının destekçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Bültenler