Koçer'den Sanayide Değişim ve Dönüşüm Vurgusu

Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Gaziantep sanayisinin hedefinin değişim ve dönüşüm ile daha fazla katma değerli üretim ve Endüstri 4.0'a hazırlanmak olduğunu söyledi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, geçtiğimiz hafta Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığına seçilen Mustafa Topçuoğlu'nu ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti ve yeni görevinde başarılar diledi.

'Girişimciliğimizin en iyi örneği organize sanayi bölgeleridir' diyen Koçer, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nin Türkiye'ye model olduğunu ifade etti.

"Sanayicinin yanında ve destekçisiyiz"

Geçmişte 13 yıl boyunca Gaziantep Sanayi Odası Başkanlığı döneminde Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Başkan Yardımcılığı yapan ve Türk iş alemini 11 yıl boyunca TOBB'da temsil eden Milletvekili Koçer, samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaret sırasında, her konuda OSB yönetiminin ve sanayicinin yanında ve de destekçisi olmaya devam edeceği mesajını verdi.

"Başarılı olacağına inancımız tamdır"

OSB'nin yeni Başkanı Mustafa Topçuoğlu'nun geçmişteki görevlerinde olduğu gibi yeni görevinde de başarılı olacağına inancının tam olduğunu vurgulayan Koçer, "Mustafa Topçuoğlu, ülkemizin başarılı sanayicilerinden birisi ve Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanlığı'ndan bu göreve geliyor. Başarılı olacağına inancımız tamdır. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyoruz" şeklinde konuştu.

"Gaziantep OSB'de çarklar dönüyor"

Koçer, Gaziantep sanayisi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde çarklar dönüyor. Üretim, ihracat ve istihdam devam ediyor. Önümüzdeki süreçte sanayimizde değişim ve dönüşümü başlatacağız. Ar-Ge, inovasyon ve markalaşmaya önem vereceğiz. Hedefimiz, katma değerli üretim ve Endüstri 4.0. Sanayi Bakanlığımızın değişim ve dönüşüm projesi kapsamına aldığı 5 il içerisinde Gaziantep'in de bulunması şehrimiz için büyük bir önem arz ediyor. Türkiye'nin en önemli sanayi ve ticaret şehirlerinden biri olan Gaziantep'te kurulacak olan Dijital Dönüşüm Merkezi ile işletmelerimiz dijital dönüşüme hazırlanacak" diye konuştu.

Öte yandan Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mustafa Topçuoğlu da, ziyaretinden dolayı Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer'e teşekkür etti. - GAZİANTEP