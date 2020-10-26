Son dakika haberleri: Kocasının eve kilitlediği kadını polis kurtardı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri: Kocasının eve kilitlediği kadını polis kurtardı

26.10.2020 09:49 | Son Güncelleme: 26.10.2020 09:55

Son dakika haberi... - Kocasının eve kilitlediği kadını polis kurtardı Adana'da 20 yıllık kocası tarafından kıskançlık yüzünden eve kilitlenen kadını polis kurtardı Adana'da 20 yıllık evli olduğu kocası tarafından kıskançlık yüzünden eve kilitlenen kadını polis kurtardı.

- Kocasının eve kilitlediği kadını polis kurtardı

Adana'da 20 yıllık kocası tarafından kıskançlık yüzünden eve kilitlenen kadını polis kurtardı

ADANA - Adana'da 20 yıllık evli olduğu kocası tarafından kıskançlık yüzünden eve kilitlenen kadını polis kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesine bağlı İstiklal Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 20 yıl önce Murat F. ile evlenen Sibel F. kocası tarafından eve kilitlendi. Bir türlü kapıyı açtıramayan kadın yardım için bağırdı. Bunun üzerine komşuları polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler koca Murat F.'ye ulaşıp kapıyı açtırdı. Kadın koruma altına alınarak polis merkezine götürülürken koca da gözaltına alındı. Zanlı kocanın karısını kıskanıp dışarı çıkmasını istemediği için eve kilitlediği öne sürüldü.

Polis merkezine götürülen kocasının zaman zaman kendisini eve kilitlediğini belirten kadın, "Kendinin yaptığı her şey ortaya çıkacak. Her türlü şiddete maruz kaldım şuan da bir şeyim yok ama psikolojik yönden çok baskı uyguladı. 20 senedir bu şekilde ben onu çektim, kendisi deli beni mahvetti. Bugünde beni eve kilitledi" dedi.

Son dakika haberleri: Kocasının eve kilitlediği kadını polis kurtardı
Son dakika haberleri: Kocasının eve kilitlediği kadını polis kurtardı
Son dakika haberleri: Kocasının eve kilitlediği kadını polis kurtardı
Son dakika haberleri: Kocasının eve kilitlediği kadını polis kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Meral Akşener Muharrem İnce Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Halil Sezai Hakan Taşıyan Kenan İmirzalıoğlu
Spor Tisserand Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Arda Kardeşler
Daha Fazla Kız İzmir Çocuk Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Kocasının eve kilitlediği kadını polis kurtardı - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.10.2020 10:07:36. #1.15#
title