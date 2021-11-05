Kocasının bıçaklayarak öldürdüğü Nursel Taşkın'ın 19 yaşındaki kızı haykırdı: İdam istiyoruz
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, İrfan Taşkın, evden markete gitmek için çıkan boşanma aşamasında olduğu eşini takibe alarak boş ve kimsenin bulunmadığı arazide defalarca bıçaklayarak öldürdü. Haberler.com'a konuşan geride kalan 3 kardeşten İrem Taşkın, annesini öldüren babası için idam istiyor.
Şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında evden uzaklaştırma kararı bulunan İrfan Taşkın (40), 1 Kasım'da eşi Nursel Taşkın'ı markete giderken arkasından bıçaklayarak öldürdü.
Annesini toprağa vermenin üzüntüsünü yaşayan Nursel Taşkın'ın büyük kızı İrem, Haberler.com'a bağlanarak olay hakkında detaylı bilgiler verdi. Boşanma sürecinin başlamasıyla birlikte İrfan Taşkın'ın ölüm tehditlerinin arttığını belirten İrem Taşkın, uzaklaştırma kararı olmasına rağmen babasının sürekli evin etrafında olduğunu ve tehdit içerikli söylemlerde bulunduğunu belirtti.
İrem Taşkın, "Annem evlendiği ilk günden beri psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kalıyordu. Tehditler her zaman devam ediyordu. Boşanma aşamasında aldığımız ilk uzaklaştırma kararında bile tehdit ve hakaretlere sürekli maruz kalıyorduk." diye konuştu.
Basında yanlış bilgilerin olduğunu söyleyen genç kız, "Öncelikle annem boşanma aşamasındaydı, ikinci olarak annem hastaneye kaldırılmadan olay yerinde vefat etti ve son olarak olaydan önce tartışma olduğu söyleniyor fakat öncesinde hiçbir tartışma olmamış, katil arkadan saldırmış." dedi.
Şahsa, "Baba" denilmesini istemeyen İrem Taşkın, "O cani ve katil. Onun için idam cezası istiyoruz. Ama ülkemizde idam olmadığı için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasını istiyoruz. Başka Nursel Taşkın'lar ölmesin. Susmamamız gerekiyor, sesimizi çıkarmamız gerekiyor. Sosyal medya ve kanallardan desteğe ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.
19 yaşındaki İrem Taşkın, "Annem defalarca ölümle tehdit edildi. Ben sürekli annemin uğradığı şiddeti gördüm. Boşanma davasından sonra ise sürekli ölüm tehditleri almaya başladık. Cani katil bize 'Ben sizi yaşatmayacağım, öldüreceğim ' dedi. Şiddete maruz kalan sadece annem değildi, o adam tarafından ben de şiddete maruz kaldım." şeklinde konuştu.
Babasının ailesiyle hakkında da konuşan İrem Taşkın, "Her zaman oğullarını desteklediler. Annem şiddete maruz kaldığı süreçte bile oğullarını desteklediler. Olay olduktan sonra bile, ' Biz oğlumuzun arkasındayız, onunla gurur duyuyoruz' dediler." ifadelerini kullandı.
Genç kız son olarak, "Buradan hakime sesleniyorum, kendi annenizin bunu yaşadığını düşünerek karar verin" çağrısını bulundu.