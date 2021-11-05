Kocasının bıçaklayarak öldürdüğü Nursel Taşkın'ın 19 yaşındaki kızı haykırdı: İdam istiyoruz

Şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında evden uzaklaştırma kararı bulunan İrfan Taşkın (40), 1 Kasım'da eşi Nursel Taşkın'ı markete giderken arkasından bıçaklayarak öldürdü.

KADININ KIZI KONUŞTU

Annesini toprağa vermenin üzüntüsünü yaşayan Nursel Taşkın'ın büyük kızı İrem, Haberler.com'a bağlanarak olay hakkında detaylı bilgiler verdi. Boşanma sürecinin başlamasıyla birlikte İrfan Taşkın'ın ölüm tehditlerinin arttığını belirten İrem Taşkın, uzaklaştırma kararı olmasına rağmen babasının sürekli evin etrafında olduğunu ve tehdit içerikli söylemlerde bulunduğunu belirtti.

"ANNEM EVLENDİĞİ İLK GÜNDEN BERİ ŞİDDET GÖRÜYORDU"

İrem Taşkın, "Annem evlendiği ilk günden beri psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kalıyordu. Tehditler her zaman devam ediyordu. Boşanma aşamasında aldığımız ilk uzaklaştırma kararında bile tehdit ve hakaretlere sürekli maruz kalıyorduk." diye konuştu.

"KATİL ARKADAN SALDIRMIŞ"

Basında yanlış bilgilerin olduğunu söyleyen genç kız, "Öncelikle annem boşanma aşamasındaydı, ikinci olarak annem hastaneye kaldırılmadan olay yerinde vefat etti ve son olarak olaydan önce tartışma olduğu söyleniyor fakat öncesinde hiçbir tartışma olmamış, katil arkadan saldırmış." dedi.

"AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTİYORUZ"

Şahsa, "Baba" denilmesini istemeyen İrem Taşkın, "O cani ve katil. Onun için idam cezası istiyoruz. Ama ülkemizde idam olmadığı için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasını istiyoruz. Başka Nursel Taşkın'lar ölmesin. Susmamamız gerekiyor, sesimizi çıkarmamız gerekiyor. Sosyal medya ve kanallardan desteğe ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Nursel Taşkın

"BEN DE ŞİDDETE MARUZ KALDIM"

19 yaşındaki İrem Taşkın, "Annem defalarca ölümle tehdit edildi. Ben sürekli annemin uğradığı şiddeti gördüm. Boşanma davasından sonra ise sürekli ölüm tehditleri almaya başladık. Cani katil bize 'Ben sizi yaşatmayacağım, öldüreceğim ' dedi. Şiddete maruz kalan sadece annem değildi, o adam tarafından ben de şiddete maruz kaldım." şeklinde konuştu.

"'OĞLUMUZUN ARKASINDAYIZ, GURUR DUYUYORUZ' DEDİLER"

Babasının ailesiyle hakkında da konuşan İrem Taşkın, "Her zaman oğullarını desteklediler. Annem şiddete maruz kaldığı süreçte bile oğullarını desteklediler. Olay olduktan sonra bile, ' Biz oğlumuzun arkasındayız, onunla gurur duyuyoruz' dediler." ifadelerini kullandı.

HAKİME SESLENDİ

Genç kız son olarak, "Buradan hakime sesleniyorum, kendi annenizin bunu yaşadığını düşünerek karar verin" çağrısını bulundu.

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