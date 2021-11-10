Kocasını terk edip yasak aşkına kaçan kadının itirafı şaşkına çevirdi: Beni çırılçıplak soyup kapının önüne koydu

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında yine ilginç bir olay işlenmeye başladı. Karaman'da yaşayan Adem Kiraz, 15 kez evden kaçan karısı Fatma Kiraz'ın eve geri dönmesi için canlı yayında çağrıda bulundu.

"KARIM 15 KEZ EVDEN KAÇTI, GERİ DÖNSÜN"

Canlı yayına çıkan Adem Kiraz, "Eşim Fatma Kiraz, çarşıya gidiyorum diye çıkıp, 2 yıl önce kaçmış olduğu kişiye tekrar kaçtı. 12 gün sonra tekrar eve geldi. 3 gün durup tekrar kaçtı. Karım evden toplamda 15 kez kaçtı. Eve geri dönsün" dedi.

"BOŞANDIKTAN SONRA YENİDEN EVLENDİK"

Fatma Kiraz ile 4 yıl önce boşandıklarını söyleyen Adem Kiraz, sözlerine şöyle devam etti: "Muhammet Keleş ile 3 yıl resmi nikahsız yaşamış. Bana döndüğünde çocuğumuz var diye barışıp tekrar nikah yaptım. Eşim tekrar aynı adama kaçtı. Gülnar'da ıssız bir yerde yaşıyorlar. Kesin olarak ayrılmak istiyorum nikahı bozmak istiyorum."

"HAYATIN GERÇEKLERİN ÖĞRENMEM İÇİN ÇIRILÇIPLAK KAPININ ÖNÜNE KOYDU"

Eşinin anlattıklarından sonra canlı yayına çıkan Fatma Kiraz, eşi ve defalarca kez yanına kaçtığı Muhammet Bey ile yüzleşti. Eşi ve çocuğunu bırakarak Muhammet'e Bey'e kaçtığını söyleyen Fatma Kiraz'ın "Muhammet beni çırılçıplak soydu, kapının önüne koydu. Bunu hayatın gerçeklerini öğrenmem için yapmış" sözleri ise duyanları şaşkına çevirdi.

Esra Erol'un tepkisi üzerine konuşan Muhammed Bey ise "Fatma bana kaçtıktan sonra başka birisiyle konuşmaya başladı bana da yalan söyledi. Ben de hayatın gerçeklerini öğrenmesi için yaptım ama çırılçıplak değildi" dedi.

Haberler.com - Magazin Haberleri

Haberi Kaydet