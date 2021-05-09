Kocasını öldürüp cesedini 10 parçaya bölmüştü! Her şeyi yasak aşkı ortaya çıkınca yapmış

Bingöl'de foseptik çukurunda bulunan parçalanmış bir cesedin, 27 gündür aranılan Yılmaz Bigeç'e ait olduğu ortaya çıktı. Cinayetle ilgili gözaltına alınan karısı, suçunu itiraf etti. Kocasını öldürüp 10 parçaya ayıran Beyhan Bigeç'in başkasıyla yasak aşk yaşadığı, mesajları gören kocasıyla tartıştığı, sonra da uyumasını bekleyip öldürdüğü öğrenildi.