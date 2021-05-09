Kocasını öldürüp cesedini 10 parçaya bölmüştü! Her şeyi yasak aşkı ortaya çıkınca yapmış
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Kocasını öldürüp cesedini 10 parçaya bölmüştü! Her şeyi yasak aşkı ortaya çıkınca yapmış

Kocasını öldürüp cesedini 10 parçaya bölmüştü! Her şeyi yasak aşkı ortaya çıkınca yapmış
Haberler.com - Haberler | 3. Sayfa

Bingöl'de foseptik çukurunda bulunan parçalanmış bir cesedin, 27 gündür aranılan Yılmaz Bigeç'e ait olduğu ortaya çıktı. Cinayetle ilgili gözaltına alınan karısı, suçunu itiraf etti. Kocasını öldürüp 10 parçaya ayıran Beyhan Bigeç'in başkasıyla yasak aşk yaşadığı, mesajları gören kocasıyla tartıştığı, sonra da uyumasını bekleyip öldürdüğü öğrenildi.

Bingöl Karlıova'da iki çocuk babası 40 yaşındaki Yılmaz Bigeç kaybolunca, babası Fikri Bigeç durumu jandarmaya bildirdi. Aramalarda şahsın izine rastlanmadı.

KÖTÜ KOKULAR GELİNCE ANLADILAR

İki gün önce baba Bigeç, foseptik çukurundan kokular geldiğini fark etti. Kapağı kaldıran baba Bigeç, korkunç manzara ile karşılaşınca jandarmayı aradı.

HER ŞEYİ ÖĞRENİNCE ÖLDÜRDÜ

10 parçaya ayrılmış cesedin Yılmaz Bigeç'e ait olduğu belirlendi. Bigeç'in iki çocuk annesi eşi Beyhan Bigeç, çapraz sorguda cinayeti itiraf etti. Sabah'ın haberine göre, Yılmaz Bigeç eşinin telefonuna başka erkekten gelen mesajları görünce çılgına döndü. Yılmaz Bigeç, eşiyle kavga ettikten sonra odasına çekildi. Eşi uyuduktan sonra Beyhan Bigeç, bahçeden getirdiği taşla kocasının başına defalarca vurup öldürdü. Soğukkanlı kadın, daha sonra eşinin cesedini parçalara ayırıp foseptik çukuruna attı.

Cani kadın, kocasını öldürüp parçalarını foseptik çukuruna attı
Cani kadın, kocasını öldürüp parçalarını foseptik çukuruna attı
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