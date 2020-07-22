Kocasinan Kaymakamı Hüseyin Karameşe onuruna veda yemeği
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Kocasinan Kaymakamı Hüseyin Karameşe onuruna veda yemeği

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Kaymakamlığı görevini yürütürken İzmir Vali Yardımcılığına atanan Hüseyin Karameşe için düzenlenen veda yemeğine katıldı.

Kocasinan Kaymakamı Hüseyin Karameşe onuruna veda yemeği
22.07.2020 13:44 | Son Güncelleme: 22.07.2020 13:48

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Kaymakamlığı görevini yürütürken İzmir Vali Yardımcılığına atanan Hüseyin Karameşe için düzenlenen veda yemeğine katıldı. Programda konuşan Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri'ye canla başla hizmet eden Kaymakam Hüseyin Karameşe 'ye teşekkür etti.

İstasyon Mahallesi'ndeki Kafe Sinan'da düzenlenen programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin dışardan gelenlere hep olumlu düşünmeye vesile olacak bir şehir olduğunu niteleyerek, "Bu yönüyle Kayseri'mizle gurur duyuyoruz. Şehrimizde 9 ay gibi kısa bir sürede olsa hizmet eden ve Kayseri'mizin merkezini nüfus olarak yarısını ilgilendiren önemli ve büyük ilçemizde hizmetlerini gördüğümüz bir dostumuzun görevinin İzmir'de devam etmesi vesilesiyle bir araya geldik. Bizleri bir araya getiren Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür ediyorum. Kayseri'mizde uyum kültürü olmazsa olmazımızdır. Kayseri insanı; devletine ve devletini yönetenlerin işleri kolaylaştıran bir yaklaşım sergiler. Rabbim'den bundan sonraki süreçte devletimize ve milletimize güzel hizmetler yapmanızı temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kayseri'nin kendisi için özel bir yere sahip olduğunu ve uyumlu bir çalışma ortamında görev yaptığını dile getiren Kocasinan Kaymakamı Hüseyin Karameşe ise hayatın bir yolculuk olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "9 ay gibi kısa bir sürede umarım hoş bir seda bırakmışızdır. Sayın belediye başkanlarımızın gayretleriyle Kadim Kayseri'mizin güzelliklerini görüyoruz. Modern zamanda şehrimiz, belediyecilik adına güzel ve parmakla gösterilen yerlerden birisidir. Kayseri, şehir olarak kadim olduğu gibi kültürel olarak da kadim bir yer. Güzel anılarla Kayseri'den ayrılıyorum. Herkese teşekkür ediyorum."

Hüseyin Karameşe'ye, Kocasinan Kaymakamı olarak ilçeye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eden Başkan Çolakbayrakdar da "Sayın Valimize emeklerinden ve gayretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Yeni görevinde başarılar diliyoruz. Rabbim güzel hizmetler yapmayı nasip eylesin. Yaklaşık 9 ay gibi kısa bir sürede Kocasinan'da bir arada hizmet ettik. Biz bu süreç içerisinde hep kendisinden güzellikler gördük. Özellikle pandemi sürecinde Kocasinan için vatandaşların sağlığı için 'daha fazla neler yapabiliriz' gayretiyle gecesini gündüzüne kattığına şahidim. Kocasinan ve Kayseri'de hep güzel hizmetler ve güzel anılar bıraktınız. Şehrimizde güzel hizmetlerle anılacaksınız. Şehrimize yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonrada yapacağınız hizmetlerde başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.

Samimi bir ortamda gerçekleşen program, hizmetlerinden dolayı Hüseyin Karameşe'ye üzerinde Kayseri'ye özgü motiflerin yer aldığı çini tabak, fincan takımı ve el dokuması halı hediye edilmesiyle sona erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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