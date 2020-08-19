Kocasinan Kaymakamı Abay'dan korona virüs denetimi Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, korona virüs tedbirleri kapsamında denetime katılarak incelemelerde bulundu.

Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, korona virüs tedbirleri kapsamında denetime katılarak incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakanlığı tarafından bugün yurt genelinde yapılan korona virüs denetimleri kapsamında Kayseri'de de denetimler artırıldı. Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay da, Kocasinan İlçe Jandarma Komutanı Ümit Kuzucuoğlu ve Kocasinan İlçe Emniyet Müdürü Osman Öztürk ile beraber bir alışveriş merkezinde incelemelerde bulundu. Esnafları tek tek ziyaret eden Kaymakam Abay, vatandaşlarla da sohbet etti.

Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, yaptığı açıklamada, "Yaptığımız denetimde kurallara uyulduğunu memnuniyetle izledik. Gerek maske gerek sosyal mesafe gerekse hijyen konusunda alınan diğer tedbirler olsun bunların uygulandığını müşahede ettik. Memnun bir şekilde denetimimizi bitirdik. Tüm işletmelerimizin kurallara uymasını özellikle rica ediyoruz. Kayseri halkının kurallara uyması kovid-19 ile mücadelemizde bizlere ciddi anlamda destek olacaktır. Kayseri halkına kurallara uyduğu için tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA