Kocasinan Kaymakamı Abay'dan korona virüs denetimi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kocasinan Kaymakamı Abay'dan korona virüs denetimi

Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, korona virüs tedbirleri kapsamında denetime katılarak incelemelerde bulundu.

Kocasinan Kaymakamı Abay'dan korona virüs denetimi
19.08.2020 12:16 | Son Güncelleme: 19.08.2020 12:21

Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, korona virüs tedbirleri kapsamında denetime katılarak incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakanlığı tarafından bugün yurt genelinde yapılan korona virüs denetimleri kapsamında Kayseri'de de denetimler artırıldı. Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay da, Kocasinan İlçe Jandarma Komutanı Ümit Kuzucuoğlu ve Kocasinan İlçe Emniyet Müdürü Osman Öztürk ile beraber bir alışveriş merkezinde incelemelerde bulundu. Esnafları tek tek ziyaret eden Kaymakam Abay, vatandaşlarla da sohbet etti.

Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, yaptığı açıklamada, "Yaptığımız denetimde kurallara uyulduğunu memnuniyetle izledik. Gerek maske gerek sosyal mesafe gerekse hijyen konusunda alınan diğer tedbirler olsun bunların uygulandığını müşahede ettik. Memnun bir şekilde denetimimizi bitirdik. Tüm işletmelerimizin kurallara uymasını özellikle rica ediyoruz. Kayseri halkının kurallara uyması kovid-19 ile mücadelemizde bizlere ciddi anlamda destek olacaktır. Kayseri halkına kurallara uyduğu için tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: Önümüzdeki yıl, ülkemizdeki tüm acil çağrı numaraları 112'de birleştirilecek Güncel
Son Dakika: Önümüzdeki yıl, ülkemizdeki tüm acil çağrı numaraları 112'de birleştirilecek
Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tartışmalar Abdullah Gül'ün hoşuna gidiyor Politika
Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tartışmalar Abdullah Gül'ün hoşuna gidiyor
Almanya koronavirüs aşısı için 2021'in başını işaret etti Dünya
Almanya koronavirüs aşısı için 2021'in başını işaret etti
Hüngür hüngür ağlayan Bergüzar Korel, hasta çocuklar için Fahrettin Koca'dan yardım istedi Magazin
Hüngür hüngür ağlayan Bergüzar Korel, hasta çocuklar için Fahrettin Koca'dan yardım istedi
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ilk adım! Külliye'ye 10 dakika mesafede ofis tuttu Politika
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ilk adım! Külliye'ye 10 dakika mesafede ofis tuttu
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime geçişin detaylarını anlattı Eğitim
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime geçişin detaylarını anlattı
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
Yunan televizyonuna bağlanan A Haber muhabiri, canlı yayın esnasında çevredekilerle tartışmaya başladı
Yunan televizyonuna bağlanan A Haber muhabiri, canlı yayın esnasında çevredekilerle tartışmaya başladı
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı
Boş arazideki cinayetin altından 'yasak aşk' çıktı! Karısıyla kaçan 10 yıllık arkadaşını vurdu
Boş arazideki cinayetin altından 'yasak aşk' çıktı! Karısıyla kaçan 10 yıllık arkadaşını vurdu
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı
Kızının düğünü için barışan eşini öldüren koca, 'Bir gün annenizi öldüreceğim' demiş
Kızının düğünü için barışan eşini öldüren koca, 'Bir gün annenizi öldüreceğim' demiş
Yerli otomobil fabrikasının teknik eleman ihtiyacı bu liseden karşılanacak
Yerli otomobil fabrikasının teknik eleman ihtiyacı bu liseden karşılanacak
150 bin kişiye iş kapısı olacak '1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne başvuruların sayısı 658 bini aştı
150 bin kişiye iş kapısı olacak '1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne başvuruların sayısı 658 bini aştı
Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı
Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı
Domates bol olunca tarlada fiyatı 80 kuruşa kadar düştü
Domates bol olunca tarlada fiyatı 80 kuruşa kadar düştü
'Büyük bir yanlış yaptım' deyip herkesin içinde kendini ateşe verdi! Kamera kayıttaydı
"Büyük bir yanlış yaptım" deyip herkesin içinde kendini ateşe verdi! Kamera kayıttaydı
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Beşiktaş'ın gündemindeki eski Galatasaraylı Lemina'nın paylaşımı kafaları karıştırdı
Beşiktaş'ın gündemindeki eski Galatasaraylı Lemina'nın paylaşımı kafaları karıştırdı
Fenomen Duygu Köseoğlu, kendisine cinsel şiddette bulunan sevgilisinden şikayetçi oldu
Fenomen Duygu Köseoğlu, kendisine cinsel şiddette bulunan sevgilisinden şikayetçi oldu
Ek ödeme oranı yükseltilirse emekli maaşlarında 382 liraya varan artış yaşanacak
Ek ödeme oranı yükseltilirse emekli maaşlarında 382 liraya varan artış yaşanacak
Elazığ'ın domatesi kurutulup dünyaya satılıyor
Elazığ'ın domatesi kurutulup dünyaya satılıyor
Ünlü oyuncu Amber Heard, Boğaz turuna çıktı! Paylaşımlarıyla hem büyüledi hem de büyülendi
Ünlü oyuncu Amber Heard, Boğaz turuna çıktı! Paylaşımlarıyla hem büyüledi hem de büyülendi
Belediye başkanının oğlu patpat kazasında hayatını kaybetti
Belediye başkanının oğlu patpat kazasında hayatını kaybetti
Araç kullanırken at yarışı oynayan taksici bu kadarına da pes dedirtti
Araç kullanırken at yarışı oynayan taksici bu kadarına da pes dedirtti
Kocası tarafından öldürülen kadının katiliyle son dansının görüntüleri ortaya çıktı
Kocası tarafından öldürülen kadının katiliyle son dansının görüntüleri ortaya çıktı
MasterChef Türkiye yarışmacıları ilk eleme potasında birbirine girdi
MasterChef Türkiye yarışmacıları ilk eleme potasında birbirine girdi
Yunanistan Savunma Bakanı, Türk gemisine çarpan Yunan kaptanı tebrik etti
Yunanistan Savunma Bakanı, Türk gemisine çarpan Yunan kaptanı tebrik etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hacı Bektaş Hulusi Akar Ziya Selçuk Mevlüt Çavuşoğlu Aleksandr Lukaşenko
Magazin Alişan Aamir Khan Şeyma Subaşı Burak Özçivit
Spor Arda Turan Erol Bulut Sergen Yalçın Hikmet Karaman Emre Belözoğlu
Daha Fazla Çocuk Karar Rusya Bursa
Şu an buradasınız: Kocasinan Kaymakamı Abay'dan korona virüs denetimi - Kayseri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.8.2020 12:46:21. #1.15#
title