Kocasinan'da eğitimin iyi örnekleri ödüllendirildi
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Kocasinan'da eğitimin iyi örnekleri ödüllendirildi

Kocasinan'da eğitimin iyi örnekleri ödüllendirildi
Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Eğitimdeki İyi Örnekler Projesi" kapsamında öğretmenler ödüllendirildi.

Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Eğitimdeki İyi Örnekler Projesi" kapsamında öğretmenler ödüllendirildi.

Kentteki bir otelde gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, ekip olarak hareket edilince ve ortak akılda buluşunca ortaya güzel işler çıktığını söyledi.

Çandıroğlu, her krizin aynı zamanda fırsatları da beraberinde getirdiğini belirterek, salgın dönemindeki krizi fırsata çevirerek çeşitli projeler üreten öğretmenleri tebrik etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse de salgın döneminde devreye giren uzaktan eğitimin çeşitli dezavantajları ve avantajları olduğunu belirtti.

Karaköse, öğretmenlerin uzaktan eğitim sırasında uyguladıkları kendilerine özgü teknikleri, eğitim metotlarını diğer okullarla buluşturmak istediklerini dile getirdi.

Programda projede yer alan örneklerden bazıları proje sahibi öğretmenler tarafından tanıtıldı.

Sunumların ardından 3 kategoride ilk 5'e giren ve çalışmaları mansiyona layık görülen öğretmenlere çeşitli ödüller verildi.

Kocasinan'da eğitimin iyi örnekleri ödüllendirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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