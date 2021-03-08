Kocasinan Belediyesi 8 asırlık camiyi restore etti

Kocasinan Belediyesi, Himmetdede Mahallesi'nde bulunan 8 asırlık tarihi camiyi restore etti. Yapılan hizmetlerle tarihi eserlere hak ettiği değeri verdiklerini vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, restorasyon çalışmaları tamamlanan tarihi caminin, aslına uygun bir görünüme kavuştuğunu ve ibadete açıldığını söyledi.

Tarihi ve kültürel eserlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için üzerlerine düşen her türlü gayreti gösterdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Yaklaşık 1200'lü yıllara ait olan Himmetdede Cami'sini restore ederek, ibadete açtık. Kocasinan Belediyesi olarak birçok alanda yaptığımız çalışmalardan bir tanesi de ve tarihi ve kültürel eserlerin günümüze kazandırılması için yapılan çalışmalardır. Himmetdede Camii ile ilgili çalışmamız da geçmişimizi geleceğe taşıma adına yapmış olduğumuz önemli çalışmalardan bir tanesidir. Burada yaşayan hemşehrilerimizin sabırsızlıkla beklediği bu çalışmayı en kısa sürede tamamlayarak, yeniden ibadete açtık." ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar sözlerini, "Tarihi değerlerimizi korumak, geleceğe taşımak adına şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yapılan çalışmalar, şehrimize hayırlı olsun" diyerek noktaladı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı