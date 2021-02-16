Kocası sürekli cinsel ilişkiye girmek isteyen kadın, soluğu karakolda aldı

Tayland'da 43 yaşındaki kadın, 64 yaşındaki kocası sürekli cinsel ilişkiye girmek isteyince baskıya dayanamayıp karakola gitti. Kadın, polis ekiplerine bu durumun sebebinin hindistan cevizi suyu olduğunu söyledi. Yerel medyada gündem olan olay sonrası hindistan cevizi suyuna talep arttı.

Tayland'ın Chachoengsao eyaletinde yaşayan 43 yaşındaki ismi belirtilmeyen kadın, 64 yaşındaki kocasının sürekli cinsel ilişki talebinde bulunmasından dolayı bunalıp polis merkezine gitti. Kocasının hindistan cevizi suyu içmesinden dolayı sürekli cinsel ilişkiye girmek istediğini belirten kadın, eşini polislere şikayet etti. Memurlar, kadına bunun ev içi bir sorun olduğunu ve bunu kocasıyla konuşması gerektiğini söyledi.

HİNDİSTAN CEVİZİ SUYU SATICILARI MUTLU

Çiftin hikayesi haberlere çıkınca yerel halk, hindistan cevizi suyu satan stantlara akın etti. Hindistan cevizi suyu satıcısı 43 yaşındaki Wandee Paoponpreuk, bazı müşterilerin haberleri duyduktan sonra dükkanın önünde dört tam hindistan cevizi suyu içtiğini söyledi.

"HİNDİSTAN CEVİZİ SUYU TESTOSTERONU ARTTIRABİLİR"

Hindistan cevizi suyu içmenin erkeklerde testosteronu artırabileceğini belirten Dr. Kampanant Pornyokrai, "Hindistan cevizi suyunun cinsel performans ile ilgisi olup olmadığını kanıtlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyacımız var." dedi.