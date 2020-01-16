Koçarlı Belediyesi'nin projeleri Ankara'da göz doldurdu
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Koçarlı Belediyesi'nin projeleri Ankara'da göz doldurdu

Koçarlı Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleşen "Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisine" Türkiye de proje bazında ilk olacak 3 proje ile göz doldurdu.

16.01.2020 09:45 | Son Güncelleme: 16.01.2020 09:50
Koçarlı Belediyesi'nin projeleri Ankara'da göz doldurdu

Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleşen "Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisine" de proje bazında ilk olacak 3 proje ile göz doldurdu.


Türkiye'nin ilk Akıllı pazarı "Amyzon Akıllı Üretici Pazarı", Türkiye'nin ilk Akıllı yönetişim merkezi "Koçarlı E-Gelecek Merkezi" (KEGEM) Projesi ve Türkiye'nin ilk Belediye E-spor Takımı "Koçarlı Belediyesi Espor Takımı" projeleri ile ilgi gören stand, AK Parti Milletvekilleri başta olmak üzere birçok ziyaretçi kabul etti.


Koçarlı Belediyesi'nin teknolojik alanda da verdiği hizmetlerle marka ilçe olma yolunda ilerlediğini belirten Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan " Koçarlı Belediyesi olarak ilçemizin çehresini değiştirmeye yönelik yaptığımız projeler dışında, her geçen gün gelişen teknolojiye ayak uydurma ve teknolojinin olumlu etkilerinden faydalanma adına da çalışıyor ve bu yönde de vatandaşlarımıza fayda sağlayabilecek projeler üretiyoruz. Amacımız kaliteli hizmeti her alana taşımak ve Merhum Başbakan Adnan Menderesin İlçesi Koçarlı'nın adını duyurmaktır" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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