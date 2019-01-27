Kocaözü Mahallesinde Kış Yarısı Etkinliği

Malatya'nın Hekimhan ilçesine bağlı Kocaözü Mahallesinde, her yıl düzenlenen kış yarısı etkinlikleri renkli anlara sahne oldu. Etkinliklere CHP'nin Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Soner Gökçe'de katıldı.

Kocaözü Mahallesinde bir dernek tarafından organize edilen kış yarısı etkinliği büyük ilgi gördü. Her yıl geleneksel olarak kutlanan, kış yarısı etkinliğinin bu yılki bölümüne, Hekimhan Kaymakamı Ahmet Özdemir, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Soner Gökçe davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kış yarısı etkinliği açılışında konuşan CHP Büyükşehir Belediye başkan adayı Gökçe, etkinliği düzenleyen dernek yönetimine teşekkür ederek "Bu manevi atmosferi, geçmişten bugüne yaşayarak getirdiğimiz güzel duyguları bize hatırlatan, hepimizi bir araya getiren herkese teşekkür ediyorum. Umarım her gününüz böyle mutlu, umarım her gününüz böyle heyecanla geçer. Hep birlikte böyle mutlu huzurlu bir hayatı sürmeyi ve sizlerle beraber memleketimiz içerisinde güzel duygularla yaşamayı ve yaşatmayı Allah'ım inşallah bize nasip eder" dedi.

Etkinlikte son olarak söz alan Hekimhan Kaymakamı Ahmet Özdemir de, "Anadolu'yu yurt tuttuğumuzdan beri, milli beraberliğimiz ve kardeşliğimiz güçlenerek bugünlere geldi" diyerek "Bugün Kocaözü mahallemizde, artık baharın adımlarını karşıladığımız etkinliğimizi yapıyoruz. Gelecek nesle kültürümüzü anlatıyoruz. Hem de öz değerlerimizi aktararak, evlatlarımıza kültürümüzü, zengin coğrafyamızı alt yapımızı, insanlarımızın kültürel geçmişini gösteriyoruz. Gönül birliğimizle bunları ifade ederken, bu kapsamda etkinliğimizi düzenleyen derneğimize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmalardan sonra protokol tarafından emeği geçenlere plaket verildi. Daha sonra düzenlenen etkinlik ise renkli görüntülere sahne oldu. - MALATYA

Kaynak: İHA