Kocan Kadar Konuş filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kocan Kadar Konuş filmi ne zaman, nerede çekildi?

Kocan Kadar Konuş filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kocan Kadar Konuş filmini izleyecek olanların merak ettiği Kocan Kadar Konuş konusu nedir, Kocan Kadar Konuş oyuncuları kimler ve Kocan Kadar Konuş özeti gibi konuları inceliyoruz.

KOCAN KADAR KONUŞ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Ailesi ve çevresinin evlilik baskılarıyla baş eden Efsun (Ezgi Mola), aşık olduğu Sinan'a (Murat Yıldırım) kavuşuyor ama aşk hayatının önündeki engeller azalmıyor. Efsun'un kendi kaotik ailesinden sonra bu defa Sinan'ın ailesi, özellikle de babaannesi Cavide Hanım'la uğraşması gerekiyor ve olaylar çığırından çıkıyor. Aşık olduğu adamla huzurlu bir beraberlik isterken türlü badireleri atlatıp bu hayaline kavuşabilecek midir? Herkesin onun yerine karar verdiği bir düğünü istiyor mudur sahiden?

KOCAN KADAR KONUŞ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Ezgi Mola - Efsun

Murat Yıldırım - Sinan

Nevra Serezli - Peyker

Gülenay Kalkan - Gönül

Ebru Cündübeyoğlu - Nur

Eda Ece - Ceren

Begüm Öner - Merve

Gül Arıcı - Tuğçe

Muhammet Uzuner - Yazar

Romina Özipekçi - Ferda

Sinem Öztufan - Aslı

İsmail İncekara - Oktay

Emine Gülsüm Göznümer - Üresin

Ayten Mısırlıoğlu - Türesin

Şebnem Sönmez - Aysel

Bora Akkaş - Mehmet Lütfi

Cem Kılıç - Timur

Enis Arıkan - Mehmet

Burak Topaloğlu - Alpdirek

Efecan Şenolsun - Murat

Leyla Erdoğan - Burcu

KOCAN KADAR KONUŞ FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Kocan Kadar Konuş filminin çekimleri Bolu ve Sakarya'da gerçekleşti. Bolu'nun Göynük ilçesi ve Sakarya'nın Taraklı ilçesinde çekimleri yapıldı.