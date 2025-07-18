Kocan Kadar Konuş filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kocan Kadar Konuş filmi ne zaman, nerede çekildi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Kocan Kadar Konuş filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Kocan Kadar Konuş konusu, özeti ve Kocan Kadar Konuş oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Kocan Kadar Konuş filminin detayları…
Kocan Kadar Konuş filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kocan Kadar Konuş filmini izleyecek olanların merak ettiği Kocan Kadar Konuş konusu nedir, Kocan Kadar Konuş oyuncuları kimler ve Kocan Kadar Konuş özeti gibi konuları inceliyoruz.
KOCAN KADAR KONUŞ FİLMİ KONUSU NEDİR?
Ailesi ve çevresinin evlilik baskılarıyla baş eden Efsun (Ezgi Mola), aşık olduğu Sinan'a (Murat Yıldırım) kavuşuyor ama aşk hayatının önündeki engeller azalmıyor. Efsun'un kendi kaotik ailesinden sonra bu defa Sinan'ın ailesi, özellikle de babaannesi Cavide Hanım'la uğraşması gerekiyor ve olaylar çığırından çıkıyor. Aşık olduğu adamla huzurlu bir beraberlik isterken türlü badireleri atlatıp bu hayaline kavuşabilecek midir? Herkesin onun yerine karar verdiği bir düğünü istiyor mudur sahiden?
KOCAN KADAR KONUŞ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
- Ezgi Mola - Efsun
- Murat Yıldırım - Sinan
- Nevra Serezli - Peyker
- Gülenay Kalkan - Gönül
- Ebru Cündübeyoğlu - Nur
- Eda Ece - Ceren
- Begüm Öner - Merve
- Gül Arıcı - Tuğçe
- Muhammet Uzuner - Yazar
- Romina Özipekçi - Ferda
- Sinem Öztufan - Aslı
- İsmail İncekara - Oktay
- Emine Gülsüm Göznümer - Üresin
- Ayten Mısırlıoğlu - Türesin
- Şebnem Sönmez - Aysel
- Bora Akkaş - Mehmet Lütfi
- Cem Kılıç - Timur
- Enis Arıkan - Mehmet
- Burak Topaloğlu - Alpdirek
- Efecan Şenolsun - Murat
- Leyla Erdoğan - Burcu
KOCAN KADAR KONUŞ FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?
Kocan Kadar Konuş filminin çekimleri Bolu ve Sakarya'da gerçekleşti. Bolu'nun Göynük ilçesi ve Sakarya'nın Taraklı ilçesinde çekimleri yapıldı.