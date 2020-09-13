Kocaispir: "Birlikte büyük bir aileyiz"
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Kocaispir: "Birlikte büyük bir aileyiz"

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, hafta sonu Aksantaş TOKİ konutlarında çalışmalarını sürdüren belediye işçileriyle bir araya gelerek sofralarına konuk oldu.

Kocaispir:
13.09.2020 10:20 | Son Güncelleme: 13.09.2020 10:24

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, hafta sonu Aksantaş TOKİ konutlarında çalışmalarını sürdüren belediye işçileriyle bir araya gelerek sofralarına konuk oldu.

Her fırsatta Yüreğir Belediyesi'nin tüm yöneticileri ve çalışanları ile büyük bir aile olduğunu ifade eden Başkan Kocaispir, hafta sonu Yavuzlar Mahallesi Aksantaş TOKİ konutları bölgesinde çalışmalarını sürdüren belediye işçileriyle bir araya gelerek sofralarına konuk oldu.

Belediye çalışanlarının salgınla mücadele süreci başta olmak üzere ilçe halkına hizmet etmek için mesai mefhumu gözetmeden görev yaptığını belirten Kocaispir, daha yaşanabilir bir ilçe oluşturmak için gayretle çalıştıklarını söyledi.

Belediye işçileri ile sohbet eden Kocaispir, "En kutsal kazanç alın teri ile kazanılan helal kazançtır. Bizler, millet olarak, işçinin, emekçinin hakkını alın teri kurumadan vermenin hassasiyetine haiz bir kültürün mensuplarıyız. Dolayısı ile bizim için hem verilen emek, hem de o emeğin karşılığının kimse mağdur edilmeden ödenmesi çok önemlidir. Biz birlikte büyük bir aileyiz. Aşkla çalışan yorulmaz derler. Yüreğirimiz için aşkla çalışıyoruz" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

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