Kocaelispor eski başkanı Hüseyin Üzülmez toprağa verildi
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Kocaelispor eski başkanı Hüseyin Üzülmez toprağa verildi

Kocaelispor eski başkanı Hüseyin Üzülmez toprağa verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Pankreas kanserine yenik düşen Kocaelispor ve Kartepe Belediyesi önceki dönem başkanı Hüseyin Üzülmez (64), son yolculuğuna uğurlandı.

Pankreas kanserine yenik düşen Kocaelispor ve Kartepe Belediyesi önceki dönem başkanı Hüseyin Üzülmez (64), son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreni ise yoğun katılım ile gerçekleştirildi.

Kocaelispor ve Kartepe Belediyesi eski belediye başkanı Hüseyin Üzülmez, yaklaşık 1 yıldır mücadele ettiği pankreas kanserine yenik düştü. Hastalığı sebebi ile Kocaelispor başkanlığı görevinden ayrılmak zorunda kalan ve uzun süredir İstanbul'da tedavi gören Üzülmez, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını kaybetti.

Üzülmez için Kartepe Arslanbey Şevkatiye Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, milletvekilleri, ilçe belediyelerinin mevcut ve eski başkanları, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, Üzülmez'in yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hüseyin Üzülmez, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında Şevkatiye Mezarlığı'nda toprağa verildi. - KOCAELİ

Kocaelispor eski başkanı Hüseyin Üzülmez toprağa verildi
Kocaelispor eski başkanı Hüseyin Üzülmez toprağa verildi
Kocaelispor eski başkanı Hüseyin Üzülmez toprağa verildi
Kocaelispor eski başkanı Hüseyin Üzülmez toprağa verildi
Kocaelispor eski başkanı Hüseyin Üzülmez toprağa verildi
Kocaelispor eski başkanı Hüseyin Üzülmez toprağa verildi
Kocaelispor eski başkanı Hüseyin Üzülmez toprağa verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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