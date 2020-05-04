Kocaelili Vatandaş 5G Teknolojisini Üreten Şirketlere Dava Açtı
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Kocaelili Vatandaş 5G Teknolojisini Üreten Şirketlere Dava Açtı

Kocaelili Vatandaş 5G Teknolojisini Üreten Şirketlere Dava Açtı
04.05.2020 14:32 | Son Güncelleme: 04.05.2020 14:32

Son zamanlarda yeni tip koronavirüs ile ilgili pek çok spekülasyona ve komplo teorisine maruz kaldığımız su götürmez bir gerçek olarak öne çıkıyor.

Son zamanlarda yeni tip koronavirüs ile ilgili pek çok spekülasyona ve komplo teorisine maruz kaldığımız su götürmez bir gerçek olarak öne çıkıyor. Henüz yeni yeni kullanımına başlanan 5G birkaç aydır bu teorilere dahil ediliyor. Bu komplo teorilerine güvenen bazı kişilerin eylemler yaptığını, konu hakkında davalar açtığını görmüştük. Şimdi, bunların arasına ülkemizden bir vatandaş da dahil oldu. Kocaelili vatandaş 5G teknolojisinin üretiminde yer alan bazı şirketlere dava açtı.

Kocaelili Vatandaş 5G Davasında Hangi Şirketleri Hedef Aldı?

Vedat Çelik isimli vatandaş yeni tip koronavirüsün yayılmasını desteklediği ya da sağladığı gerekçesi ile 5G teknolojisine, daha doğrusu bu teknolojinin üretiminde yer alan şirketlere, dava açtı.

Kocaeli Tüketici Mahkemesi tarafından yürütülen davada Microsoft ve Huawei tarafından cevap dilekçesi gönderilmesi istendi. Buna ek olarak söz konusu ağ teknolojisinin ülkemizde kullanıp kullanılmadığı sorusu Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)'ya yöneltildi.

"5G uygulamasının ülkemizde kullanılıp kullanılmadığı, kullanıldığı takdirde ne zamandan beri hangi alanlarda kullanıldığı, aktif 5G antenlerinin bulunup bulunmadığı, bulunmakta ise nerelerde bulunduğu ve sayıları hususunda bilgi verilmesine." hükmedildi.

Bilim insanları daha öncesinde yaptıkları kapsamlı araştırmalar sonrasında beşinci nesil ağ teknolojisinin bu yönde bir etkisinin bulunmadığını açıklamıştı. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir

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