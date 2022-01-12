Kocaelili sanatçı Amir Ateş, Hafız Mevlithan olarak "Yaşayan İnsan Hazineleri" ödününe layık görüldü

KOCAELİ (Bültenler) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen, 'Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri Ödül Töreni''nde Kocaeli sanatçı Amir Ateş'in de adının yer aldığı pek çok önemli zanaatkara ödülleri takdim edildi. Ateş ise törene rahatsızlığı nedeniyle katılmadı.

KOCAELİMİZİN GURURU

1942 yılında Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde doğan Amir Ateş, ülkemizin nadide hafız ve mevlithanlarındandır. Tüm hayatı dualar ve besteler arasında geçen Amir Ateş, Kandıra'da geçen çocukluk döneminde Hafız Hasan Akkuş'tan hafızlık, talim ve tecvide ve tashih-i huruf dersleri almıştır. Daha sonra İstanbul'a yerleşmiş ve dönemin önde gelen ustalarının öğrencisi olarak hem tasavvuf müziğe hem de Türk Müziği çalışmalarına devam etmiştir.

BİRÇOK ESERİ VAR

Aynı zamanda 'Bir Kızıl Goncaya Benzer Dudağın' gibi kulaklara yer etmiş birçok Türk Müziği eserlerinin sahibidir. Amir Ateş, ramazan ayı gecelerinde ve kandil günlerinde büyük ve önemli camilerde yapılan yayınlarda okuduğu mevlid-i şeriflerle halka hitap ettiği gibi devlet protokolüne özel düzenlenen birçok anma töreni ve dini buluşmasında da mevlithan olarak bulunmuştur. Kültür ve Turizm Bakanlığı özel ödülü sahibi olan Amir Ateş, mevlit geleneğini yaşatmak ve yetiştirmekte olduğu öğrencilerle geleneğin geleceğe aktarımını sağlamaktadır.

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