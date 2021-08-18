Kocaelili Mehmet dedenin istediği Türk bayrağı köyünün muhtarlığı önünde 5 metrelik direğe asıldı
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Kocaelili Mehmet dedenin istediği Türk bayrağı köyünün muhtarlığı önünde 5 metrelik direğe asıldı

Kocaelili Mehmet dedenin istediği Türk bayrağı köyünün muhtarlığı önünde 5 metrelik direğe asıldı
Anadolu Ajansı / Şengül Azbay - Haberler | Güncel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit ilçesinin kırsal mahallelerinden biri olan Dağköy'de yaşayan 83 yaşındaki vatandaşın talebi üzerine, muhtarlık binasının önüne 5 metre yüksekliğindeki direğe Türk bayrağı çekildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit ilçesinin kırsal mahallelerinden biri olan Dağköy'de yaşayan 83 yaşındaki vatandaşın talebi üzerine, muhtarlık binasının önüne 5 metre yüksekliğindeki direğe Türk bayrağı çekildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Dağköy Mahallesi'ni ziyaret eden Başkan Tahir Büyükakın'dan, 83 yaşındaki Mehmet Nart mahalleye Türk bayrağı çekilmesini istedi.

Bunun üzerine Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı ve Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı A Takımı ekiplerince Dağköy'de gerçekleştirilen keşif sonucunda, bayrak direğinin muhtarlık hizmet binasının girişine dikilmesi kararlaştırıldı.

Bayrak talebinde bulunan Mehmet dede ve vatandaşların katıldığı sade bir törenle A Takımı ekiplerince yaptırılan 5 metre yüksekliğinde direğe Türk bayrağı çekildi.

"Şu bayrağı gördüm, her şey benim oldu"

Mehmet Nart, Türk bayrağının dalgalanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, isteğinin hemen yerine getirilmesinden dolayı çok sevinçli olduğunu belirtti.

Başkan Büyükakın'dan Türk bayrağı istediğini vurgulayan Nart, "Başkanımız buraya geldi, zaten gelmesini bekliyorduk. Allah razı olsun ondan, üçüncü günü bayrağı dikti buraya. Allah devletimize zeval vermesin. Şu bayrağı gördüm, her şey benim oldu. Ne hastalık var ne gam. Hiçbir sıkıntım kalmadı. Tek bu bayrak dalgalandı, yetti bana. Türk bayrağı, devletimizin varlığını temsil eder. Bağımsızlığımızın simgesidir. Bayrak var, ben de varım. Bayrak var, devlet de var. Bayrak olmasa bu devlet de olmaz, biz de olmayız. Bize bu mutluluğu yaşatan Tahir başkanımıza çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Dağköy Mahallesi muhtarı Özcan Özmüş de "Allah kimseyi vatansız ve bayraksız bırakmasın." temennisinde bulunarak, Başkan Büyükakın'a teşekkür etti.

Kocaelili Mehmet dedenin istediği Türk bayrağı köyünün muhtarlığı önünde 5 metrelik direğe asıldı
Kocaelili Mehmet dedenin istediği Türk bayrağı köyünün muhtarlığı önünde 5 metrelik direğe asıldı
Kocaelili Mehmet dedenin istediği Türk bayrağı köyünün muhtarlığı önünde 5 metrelik direğe asıldı
Kocaelili Mehmet dedenin istediği Türk bayrağı köyünün muhtarlığı önünde 5 metrelik direğe asıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay

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