KOCAELİ ZİRAAT MÜHENDİSİ ESRA MARANGOZLUK YAPIYOR

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden bu yıl mezun olan Esra Balgay, mesleğiyle ilgili iş ararken bu sırada babası İlhami Balgay'a ait marangozhanede çalışıyor. Küçük yaşlardan itibaren işe aşinalığı olan Esra Balgay, zorlanmadan marangozhanede babasıyla birlikte çalışarak mobilyalar üretiyor. Esra Balgay her zaman babasına yardımcı olduğunu belirterek, 'Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden mezunum. İlkokul, lise zamanlarımda hep buradaydık. Biz babamla beraber büyüdük. Ablam da, kardeşim de, ben de burada büyüdüm. Kendi mesleğimi çok seviyorum. Bunu kısa bir ara vermek gibi düşünüyorum. KPSS hazırlığı, yine kendi mesleğime dair bir şeyler yapma planındayım. Buradaki amacımız babama yardımcı olmak. Onunla beraber, onun işine bir şekilde katkı sağlamak. Çünkü bize ciddi bir emek sarf etti. Onun emekleriyle birlikte burada, aile kurumumuzda devam ediyoruz. Zamanımı bu şekilde değerlendiriyorum. dedi.

Zorunda olduğu için değil sevdiği için babasıyla birlikte çalıştığını anlatan Esra Balgay, 'Burada bu işi de öğrenmiş oldum. Bu benim baba mesleğim. Bir yandan da sanat olarak baktığınız zaman, biz bir şeyler ortaya çıkarıyoruz. Tahtayla, boyayla bir eser ortaya çıkarıyoruz. Ben de bu tarz şeyler yapmayı çok severim. Aynı şekilde ofiste evrak işleriyle, getir-götür işleriyle de ilgileniyorum. Her boş bulduğum zamanda da kitap okuyorum. Bunlara da kendimi kapatmış değilim. Buradaki durum beni mutlu ediyor. Mutsuz değilim. Kendi ailemle birlikte, beraber bir şey yapıyorum. Kesinlikle mecburi bir durum değil. Geleceğe yönelik baktığımda elbette kendi mesleğim ile ilgili hayallerim var. Okul tarafında da bu böyle ilerledi. Bu yıl yeni mezun oldum. Her yeni mezunun iş arama telaşında olduğu gibi benim de telaşım var. Ben de vaktimi burada değerlendiriyorumö diye konuştu.

Esra Balgay marangozluğa erkek işi gibi bakmanın yanlış olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu

'Marangozluk açısından ülkemizdeki genel bakış açısından ağır kaldırma, makine kullanma, matkap kullanma gibi işlerin tamamı ile erkeklere yönelik olduğu düşünülüyor. Fakat ben burada bunların hepsini yapıyorum. Babamın sayesinde biz bunları aştık ve bunları gördük. Tabii ki sadece erkek işi değil, aynı zamanda kadın işi. Evde yaptığınız işlerden hiçbir farkı yok. Buradaki iş de aynı derecede zorlu. Tabii ki erkek, kadın farkı burada yok. Tamamen erkek işi gözüyle bakmak yanlış diyebilirim. Bir eseri ortaya çıkarmak her kadında içgüdüsel olarak vardırö

Kaynak: DHA