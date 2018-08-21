Kocaeli Tarım ve Orman İl Müdürü Son Yolculuğuna Uğurlandı
Kocaeli Tarım ve Orman İl Müdürü son yolculuğuna uğurlandıKOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, aracının altında kalarak yaşamını yitiren Kocaeli Tarım ve Orman İl Müdürü İlhan Özel, toprağa verildi.
Kocaeli Tarım ve Orman İl Müdürü son yolculuğuna uğurlandı
KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, aracının altında kalarak yaşamını yitiren Kocaeli Tarım ve Orman İl Müdürü İlhan Özel, toprağa verildi.
Dün öğle saatlerinde, Başiskele Damlar Mahallesi'nde meydana gelen feci kazada, Kocaeli Tarım ve Orman İl Müdürü İlhan Özel rampada bıraktığı otomobilinin bagajından inşaatını yapan işçiler için getirdiği yemekleri alırken bir anda hareket eden aracın altında kalarak hayatını kaybetti. Bugün Başiskele Damlar Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Avrupa Birliği eski Bakanı Egemen Bağış, AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, iş insanı Ethem Sancak, Kocaeli İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan, Kocaeli İl Emniyet Müdür Vekili Kaan Yıkılmaz, İlhan Özel'in oğulları Hami ve İlhami Özel, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Özel'in cenazesi Damlar Mezarlığı'nda toprağa verildi.