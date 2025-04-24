İstanbul Silivri'de gerçekleşen depremler sonrasında İstanbul Valiliği tarafından okullarda 2 günlük tatil kararı alındı. Depremi çevre illerde hissedilmesi nedeni ile komşu illerde de okul tatili haberleri geldi. Peki, Kocaeli okullar tatil mi 25 Nisan Cuma?

24 NİSAN PERŞEMBE TATİL EDİLMİŞTİ

İl genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, motorlu taşıtlar sürücü kursları ve diğer tüm kurslarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği belirtilen açıklamada, "Kamu kurumlarında çalışan malul gazi, hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile eğitim öğretime devam eden 10 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personellerimiz (kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç) 1 gün idari izinli sayılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri personelin izin kapsamı dışında olduğu kaydedildi.



25 NİSAN CUMA KOCAELİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Kocaeli'de henüz yarın okullar tatil edilmedi. Depremlerin durumuna göre akşam saatlerinde konu ile ilgili resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.