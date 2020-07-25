KOCAELİ Kontrolden çıkan cip bariyerlere çarptı: 4 yaralı Kontrolden çıkan cip bariyerlere çarptı: 4 yaralıKOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde kontrolden çıkan cip yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Kontrolden çıkan cip bariyerlere çarptı: 4 yaralı

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde kontrolden çıkan cip yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı. Kaza D-130 Karayolu Ereğli mevkiinde meydana geldi. Bilal Yurt (46) yönetemindeki 45 ABY 734 plakalı cip sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Bilal Yurt, ile çocukları Furkan Yurt (20), Miraç Yurt (9) ile ayağına demir bariyer parçası saplanan ve araçta sıkışan sürücünün eşi Zeliha Yurt yaralandı. Kazayı görenler polisi ve 112'yi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan Zeliha Yurt'u kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Zeliha Yurt bacağındaki demir parçasıyla Karamürsel Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer yaralılarda olay yerinde yapılan sağlık kontrolünden sonra Karamürsel Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazada yaralanan Bilal Yurt'un Manisa'dan tayin olarak Bolu Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne Şube Müdürü olarak atandığı ve görevine başlamak için Bolu'ya gittiği öğrenildi. Ayrıca aileye ait araçta bulunan bir muhabbet kuşuda ekipler tarafından alınarak polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle tek şeritten verilen yol, kaza yapan araç çekildikten sonra yol yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA